Leipzig

Im Rahmen seiner laufenden Frühjahrstour stellt Max Giesinger sein aktuelles Album "Die Reise" vor. Am Dienstag begeisterte er seine Fans in Leipzig im Haus Auensee.

Wie war der Künstler drauf?

Anfänglich etwas rountiniert auf Schablonen-Gute-Laune-Kurs, freut sich Max Giesinger immer ehrlicher über sein Publikum, dem er seinen Erfolg zu verdanken hat - vom Füllen des Huts als Straßenmusiker, über YouTube-Klicks, Casting-Show-Votings und jetzt als Fans vor der großen Bühne. Diesen Weg zeichnet er mit seinem neuem Album "Reise" und in den Ansagen nach. Seine Band bleibt leider etwas steif, aber die "Show" dreht sich auch in der Hauptsache um Giesinger selbst.

Wie war die Stimmung?

Irgendwo zwischen hysterischem Kreischen und konzentriertem Handyhalten, damit die Videos für Facebook & Co. nicht verwackeln. Unüberhör- und sehbar ist der Hauptteil des Publikums weiblich - von 7 bis 70 - und interessiert sich mindestens so viel wie für die gefühlslastigen Popsongs für ihren Schwarm Giesinger an sich. Männer sind offenbar hauptsächlich als Begleitung mit und können so, als Papa, Freund oder Ehemann, Pluspunkte sammeln.

Was waren die Höhepunkte?

Giesinger geht mehrmals auf Tuchfühlung mit seinem Publikum: Immer wieder klatscht er die ersten Reihen ab, geht ab und zu ganz in den Saal. Zwischendurch gibt es ein paar Songs auf einem kleinen Podest am Licht- und Ton-Pult, so dass auch die hinteren Reihen ihrem Star ganz nah kommen. Auch dürfen zweimal Fans mit auf die Bühne: Eine Dame, um die Zufallsauswahl für drei Coversongs zu treffen und zum Schluss noch ein paar Kinder, um in Giesingers großem Hit "80 Millionen" den Chor zu bilden. Zum Abschluss gabs großen Konfettiregen.

Wie waren Sound und Bühne?

Wie gewohnt problematisch im vollen Haus Auensee: Steht man nicht im Mittelfeld, sieht man schlecht (besonders die zahlreichen Kinder) und fühlt sich auch soundtechnisch eher wie "vor einem Bierzelt". Immerhin: Giesinger hat auf ansonsten zweckmäßiger Bühne eine professionelle, die Stimmungen stützende Lichtshow mitgebracht, die akzentuiert durchprogrammiert alles auspackt, was die moderne Technik so zu bieten hat.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Die Fans hatten sichtlich ihren Spaß. Wem es allerdings nicht gelingt, in Giesingers Befindlichkeitspop tiefer einzutauchen, wird auch live das Gefühl einer gewissen auf Erfolg gebürsteten Oberflächlichkeit nicht los.

