„Der perfekte Moment ... wird heut verpennt“ ist der Titel des neuen Programms von Max Raabe & Palast Orchester. In der Arena präsentierten sie am Donnerstagabend die feine Ironie der Lieder aus den 20er und 30er Jahren mit dem schrägen Humor in Raabe-Pop-Liedern wie „Guten Tag, liebes Glück“ oder „Ich bin dein Mann“. Die LVZ-Kurzkritik zum Konzert:

Wie war der Künstler drauf?

Mit bekannter Zurückhaltung war der Auftritt hervorragend

Wie war die Stimmung?

Es dürfte kaum einen Künstler geben, der für so eine leise, gepackte Stimmung sorgen kann.

Was waren die Höhepunkte?

Der gesamte Abend war ein Höhepunkt. Zum Schluss hat Raabe Salome und Lu-Lu besungen – absolutes Highlight.

Wie waren Sound und Bühne?

Der Ton war ausgezeichnet. Das Equipment hatte eine perfekte Balance.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Das Publikum verfolgte gebannt das Konzert. Das Palastorchester spielte sensationell – jede Note und jeder Akkord war von hoher Bedeutung. Prädikat: Besonders wertvoll.

Von Roland H. Dippel