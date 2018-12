Leipzig

Gerd Natschinski (1928–2015) war viel mehr als der musikalische Schöpfer des „Lieds der jungen Naturforscher“ oder von Erfolgsstücken wie „Mein Freund Bunbury“ (zu Silvester wieder in der Musikalischen Komödie), „Messeschlager Gisela“ (für das Fernsehen der DDR verfilmt von Erwin Leister) und des Filmmusicals „Heißer Sommer“ (2018 im Naturtheater Greifensteine). Der Bühnen-, Film-, Tanz- und Chanson-Komponist, der Dirigent wichtiger Orchester der DDR und Intendant des Metropoltheaters ist eine wichtige Künstlerpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts.

In den alten Bundesländern gelang es allerdings nicht, Natschinskis Musicals „Casanova“ ( Graz, München) und „Terzett“ ( Gelsenkirchen) neben „Linie 1“ oder „Evita“ im Repertoire zu verankern. Weil sein eigenes künstlerisches Vermächtnis wie das seiner Operetten- und Musical-Mitstreiter Guido Masanetz, Gerhard Kneifel oder Conny Odd nach der Ostalgie-Welle in die schutzbedürftigen Ressorts der Zeitgeschichte zu entschwinden droht, ist die Biographie von Michael Stolle, des einstigen Geraer Kapellmeisters und Dozenten an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“, ein wichtiges Unterfangen.

Eigene Expertise

Die umfangreiche Schrift bündelt in bewundernswerter Fleißarbeit eine Überzahl von Fakten, Bildmaterial, Notenbeispielen und Inhaltsangaben zu den Bühnenwerken, 34 der von Natschinski vertonten Filme (zum Beispiel „Der Mann, der nach der Oma kam“) und seiner Chansons für Größen wie Gisela May, die ihre Mitwirkung in DDR-Musicals nach 1989 generell verschwieg. Stolle liefert überdies einen groben Abriss der in der DDR entstandenen Operetten und Musicals, eine Liste der Komponisten und Titel des Genres.

Er spart nicht an Hinweisen auf eigene Natschinski-Expertise als Dirigent in Ost und West. Dazu sammelte er buntes Bildmaterial (Plakate, Programmhefte) und Fotos. Neben Gesprächsaufzeichnungen mit dem Rockmusiker Thomas Natschinski, Sohn des Komponisten aus erster Ehe, und Dokumenten wie Natschinskis kurzem Kontakt mit Hanns Eisler ist der Geehrte auf Fotografien nur selten mit privaten oder beruflichen Bezugspersonen zu sehen.

Materialschlacht

Lesern geht es bei der Lektüre wie bei einer Revue oder einem Film, in dem man die Hauptfigur hinter der Materialschlacht mit Dekors und Details stellenweise aus den Augen verliert. Die langjährige Partnerschaft Natschinskis zu seinen bewährten Textdichtern Helmut Bez und Jürgen Degenhardt wird ebenso wenig plastisch wie die über Jahrzehnte dauernde künstlerische Kollegialität mit Eva-Maria Hagen vom Film „Messeschlager Gisela“ bis zum TV-Musical-Mehrteiler „ABC der Liebe“, in dem Nina Hagen als Tanz-Elevin debütierte.

Der enthusiastische Autor hat alle im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau verfügbaren Teile von Natschinskis Nachlass gesichtet. Zitate aus den Lebenserinnerungen, die Natschinski noch selbst in Ausschnitten ausgewählten Personen noch vor seinem Tod übermittelte, wurden von den Rechteinhabern des Nachlasses nicht gestattet. Gundula Natschinski, die Witwe des Komponisten aus zweiter Ehe, hält es nicht für ausgeschlossen, seine Memoiren selbst noch zu veröffentlichen.

Mit merklicher Eile entstanden

Stolles Buch beinhaltet neben dem Überblick zu Natschinskis Schaffens auch den zu mehreren musikalischen Genres der DDR, deren Erschließung mit zunehmenden zeitlichen Abstand immer schwieriger wird. Offenbar ist dies ein sich wiederholendes Los der Komponisten von Evergreens, die ohne Erinnern an die geistigen Urheber in Millionen von Gedächtnissen weiterleben.

Die mit merklicher Eile entstandene Biographie weckt Neugier auf das Nicht-Gesagte. Dabei geht es nicht nur um politische Hintergründe, sondern auch und vor allem um Anreize zur Pflege eines kompositorischen Gesamtwerks, das heute weitaus mehr Relevanz hat als unterhaltenden Ostalgie-Charme. Unter den Zeitzeugen des um 1989 als Komponist verstummten Natschinski kommen im Anhang auch Erwin Leister und Roland Seiffarth, künstlerische Vorstände der Musikalischen Komödie, zu Wort. Beide wissen weitaus Wichtigeres über den Musiker und Menschen Natschinski zu sagen, als sie für diesen Band gefragt wurden.

Von Roland H. Dippel