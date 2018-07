Leipzig

Zum diesjährigen Auftakt des LVZ-Sommerkinos im Leipziger Scheibenholz hat es am Donnerstagabend zahlreiche Filmfreunde ins Scheibenholz gezogen. An der Abendkasse bildeten sich Schlangen, ehe es sich die Besucher unter freiem Himmel in Liegestühlen gemütlich machten. Auch die Tribüne war gut gefüllt.

Nach Sonnenuntergang sahen sich schließlich rund 420 Menschen den Film „Lady Bird“ an, im Rücken die Kulisse der Galopprennbahn.

Nach der Komödie zum Auftakt steht am Freitag Woody Allens „Wonder Wheel“ auf dem Programm. Am Samstag sind Toni Colette und Harvey Keitel in „Madame“ zu sehen.

Von nöß/lvz