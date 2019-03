Leipzig

Die Zeiten sind aus den Fugen. Wo einst lediglich im Biedermann der Brandstifter hockte, kann sich heute selbst ein Bankkaufmann als Anarchist entpuppen. Oder gar ein Afghane einen Saal voll Deutscher, Sachsen zumal, mit Witzen über Deutsche und Sachsen zum Lachen bringen. So zu erleben am Sonntag im fast ausverkauften Haus Leipzig, wo Comedian Faisal Kawusi mit seinem aktuellen Programm „ Anarchie“ gastierte.

Und gleich zu Beginn ein geschmackssicheres Intro liefert. Macht sich der Mann doch nach einem herzigen „Hallo Leipzsch!“ gleich beherzt an eine Sprachkritik: „Leipzsch? Also echt, das klingt voll nach Spritzkacke!“ Um der semantischen Analyse umgehend eine der Publikumsstruktur nachfolgen zu lassen. Per Applaus-Pegel gilt es herauszubekommen, wie das Mischungsverhältnis zwischen Leipzschern und Besuchern aus dem Umland ausfällt. Resultat: „Liebe Leipziger – also bei einer Schlägerei wärt ihr gefickt!“

In der Tat. Aber auch nicht weiter verwunderlich. Faisal Kawusi ist der Comedian, dessen „Zunge schneller ist als die Pistole von Lucky Luke“ (Eigenwahrnehmung); der launig derbe Adipositas–Anarcho-Afghane mit einem Körpergewicht, bei dem auch das aufgetragene Schwarz nichts mehr schlank macht (Fremdwahrnehmung). Wobei dann Kawusis Sprüche und Pointen, quasi adäquat zum Erscheinungsbild, als reinste Kalorienbomben platzen. Und damit den Geschmacksnerv auch derer treffen, die aus Leipzig und natürlich vor allem Umgebung zu seinem Auftritt gekommen sind.

Als man nicht wusste, wer anruft, wenn das Telefon klingelt

Was sicher auch mit der Unbekümmertheit zu tun hat, mit der der Mann ans Werk geht. Zumal in der plaudernden Interaktion mit dem Publikum. Was die gelegentlichen Obszönitäten im Programm angeht, solle sich bei etwaigen Fragen die Zwölfjährige aus der ersten Reihe bitte an die sie begleitende Mutter wenden. Die Frau dürfte durchaus dies und das zu erklären haben.

Was Kawusi dem Mädchen selbst erklären kann, ist, dass es wirklich mal eine Zeit gab, in der man nicht wusste, wer anruft, wenn das Telefon klingelt. Oder dass die Schule nicht aufs Finanzamt vorbereitet. Fragen des praktischen Lebens also, in dem der gelernte Bankkaufmann Kawusi auch noch als selbsterklärter Anarchist fest auf jener Scholle der Bodenständigkeit steht, die er dann im ersten Teil der Show ausgiebig publikumskompatibel pflügt. Mit einem Humor, dem man, afghanische Wurzeln in oder her, auch das gute deutsche Fips-Asmussen-Qualitätssiegel aufdrücken könnte.

Warum er keinen Witz über die AfD macht

Spannender, auch weit witziger, wird die zweite Hälfte, in der sich Kawusi mit bärigen Schritten auch mal über eher schwankenden Boden bewegt. Fängt mit der Aussage an, dass er sich als mit deutschem Pass bewährter Deutscher immer wie ein „Scheißausländer“ fühle, wenn er Sächsisch hört. Klingt wie Arabisch, versteht er einfach nicht. Interessant auch die These, dass Deutsche und Gewalt nicht zusammenpassen würden: „Der einzige echte Moment, wenn Deutsche gewalttätig werden, ist, wenn sie Schlager spielen. Also dann doch lieber zum IS. Lieber IS als Wendler! Wobei die ja die gleichen Vorlieben haben: Jungfrauen.“

Über derlei Kausalitäten gelangt man natürlich auch flugs zur AfD, über die Kawusi dann allerdings doch nichts sagt: „Ich mache keinen Witz über einen Witz!“ Mehr liegt ihm da schon das Gedankenspiel, wie es wohl wäre, wenn Deutsche nach Afghanistan fliehen müssten. Mit festem Schuhwerk und Fahrradhelm. Weil Deutsche ja immer gut vorbereitet sind.

Und – das zeigt dieser Abend – beherzter über sich selbst lachen können, als das Klischee gemeinhin glauben macht. Was sich auch einem Typen wie Kawusi, verdankt, der – nur um es erwähnt zu haben – natürlich auch etwa gegen Afghanen auszuteilen vermag. Dass das „ Anarchie“-Programm insgesamt nicht immer so witzig ist, wie der johlende Saal suggeriert, gerät darüber fast zur Nebensache.

Von Steffen Georgi