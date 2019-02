Leipzig

Der Mann ist 76, das Timbre angenehm geerdet, und die Lederjacke sitzt noch immer gut: Etwas mehr als zwei Monate nach seinem adventlichen Liederreigen vor vollem Gewandhaus zog es Schlagerlegende Frank Schöbel am Mittwochabend erneut auf das Podium seiner Heimatstadt. Statt „ Weihnachten in Familie“ titelt er im neuen Jahr nun „Wir leben los“ zur Präsentation seines gleichnamigen Albums. Dieses Mal jedoch mussten der vor allem in ostdeutschen Landen bis heute enorm populäre Sänger und seine Bandkameraden schon bei ihrem „Zeit zu leben“-Intro die Ränge oberhalb des Parketts nach weiteren gespitzten Ohren förmlich absuchen. Nur das Parkett war ansehnlich gefüllt. Sicher ist der Mittwoch selbst den treuesten Fans ein nicht sonderlich bequemer Konzerttag.

Wie auch immer: Nahezu beiläufig schlendert der Sänger auf die Bühne, ganz in schwarz, die Lederjacke offen und ist mit der ersten ins Mikro geworfenen Sequenz so nah bei seinem Publikum, dass erst gar keine in diesem Geschäft gekünstelte Distanz aufkeimt. Die Sympathie und das Wohlwollen im Saal, die ihm ab der ersten Minute entgegenkommen, sind für den drahtigen Künstler in seinem mittlerweile 57. Bühnenjahr bemerkenswert. Man kennt sich schließlich. Der einstige Stern am DDR-Schlagerhimmel nimmt alle mit, kann dies als Leipziger mit ausgebreiteten Armen locker tun – ein Heimspiel eben an diesem Abend, dessen erster Teil der aktuellen Platte gewidmet ist. Mit seiner Musik, seiner lockeren aber nie flapsigen Moderation sowie kurzen Anekdoten führt er seine Fangemeinde charmant durch mehr als zwei Nettostunden Freude, Herzschmerz und auch berührende Momente.

Schlager mit Tiefgang

So haben die ausgesuchten Titel seines neuen Albums allesamt das Herz am rechten Fleck. Wer genau hinhört, erkennt das ernsthafte Ansinnen Schöbels, neben manch satirischem Schlag wie der Parodie auf Muttis Allgemeinplatz „Pass auf dich auf“, den Nerv da zu treffen wo kein Schlaglicht hinfällt. Ob beruhigender Mutmacher beim Verlust eines nahestehenden Menschen („Du bist nicht allein“), das Honorieren guter Seelen im Alltag („Stille Helden“) oder die Zuneigung zu Benachteiligten („Weil du anders bist“): Schöbel zeigt inhaltlichen Tiefgang und versucht, alle gleichsam in sein musikalisches Boot aus Schlager mit Anleihen aus poppigem Beat und satter Melodik zu holen.

Dazu wechseln thematisch passende Bilder großformatiger Naturaufnahmen mit menschlichen Szenerien auf der rückwärtigen Bühnenleinwand, durchsetzt mit teils außergewöhnlichen Schnappschüssen und LP-Covern aus Schöbels langer Karriere.

Sympathisch übrigens, dass Schöbel seine Band-Kollegen voller Respekt auch jeweils allein an Keyboard (Alexander Kirfe) und E-Gitarre ( Steffen Schirrmacher und Till Paulmann) mit saubersten Intonationen abseits des Schlagergenres musikalisch zu Wort kommen lässt. Nach der Pause dann verwandelt sich der Saal mehr und mehr in eine Partyzone: Den kultigen Schlagertiteln des einstigen ostdeutschen Sunnyboys im neuen saftigen Soundgewand sei Dank.

Sträußchen hier und Röschen da

Allen voran sein Durchbruch von 1971 in Ost und West mit „Wie ein Stern“, der zeitgleich in beiden deutschen Staaten erschien. Sein geradliniger, bodenständiger Moderationsstil ist nun mehr denn je gefragt, als sich die ganz treuen Fans Richtung Podiumskante bewegen – noch immer erhält der Künstler Sträußchen hier und Röschen da. Prompt blitzen die braven Anfangsjahre in Schwarz-Weiß auf der Leinwand darüber auf.

Doch auch den Schlagerstab einmal weiterzugeben, scheint ihm nicht zu schwer zu fallen: Für vier Titel überlässt er Newcomerin Franziska Wiese das Feld, deren halliger, aber gut tanzbarer Schlagerbeat von eingestreuten, straffen Violin-Sequenzen einen klugen Drive erhält. Im finalen Gassenhauer-Medley sind die „Fans eine Macht“ und würden ihrem Idol wohl auch ohne endgültigen Schlussakkord unter Zugabe-Rufen „Vom Nordpol zum Südpol“ folgen. Breiter Applaus erwärmt schließlich den Saal

Von Torsten Fischer