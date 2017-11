Mit Ziegenbart und Damenschuh: „Dämonen IV“ im Blockstellwerk Elsteraue

Leipzig. Wo der Marienweg auf den Heuweg trifft, zwischen Neuer Luppe und Weißer Elster, zwischen Rosentalausläufern und winterfesten Kleingärten, befindet sich das Blockstellwerk Elsteraue. Einst überwachten Bahnmitarbeiter von hier den Schienenverkehr, jetzt nutzt der Bildhauer Christoph Hundhammer Gebäude und Gelände.

In diese Freilandgalerie lädt er seit 2014 gemeinsam mit Kollegen zur Dämonenschau. Jeweils an einem Wochenende im unwirtlichen Spätherbst arrangiert er hölzerne Gestalten zwischen Gesträuch und Geäst, stellt einen großen Topf Glühwein auf den Ofen im kleinen Atelier und draußen festes Holz in die Feuerschale.

Im Dämmerlicht zwischen Tag und Nacht zieht dann das Publikum heran. Zahlreicher, als der versteckte Treff vermuten lässt, strömen neugierig-freundliche Frauen und Männer durch nebelkahle Baumreihen, über regennasses Kopfsteinpflaster und gelb liegendes Laub ans rot leuchtende Feuer. Es herrschen Andrang und fröhliche Stimmung, bei Keks und Getränk wirft man erste Blicke auf die Kreide-Aquarell-Arbeiten von Uwe Bachmann („Dämonen – wir tragen sie in unseren Köpfen“) und auf Peter Walthers Wachs- und Bronzefiguren („Dämonen sind auch nur Menschen“). Christoph Hundhammers Skulpturen („Dämonen sind für mich Ausdruck des Wirkens urzeitlicher, vorzivilisierter Kräfte“) wachen derweil draußen im Garten.

„Dämonen IV“ heißt die Schau der drei Künstler, die am Sonnabend ihre Vernissage und am Sonntag bereits die Finissage erlebt hat. Der Germanist und Historiker Werner Marx hatte eine populärwissenschaftliche Einführung ins Thema verfasst, sah sich dann aber kurzfristig ans Krankenlager gefesselt und reichte das Manuskript an Christian von Aster weiter, welcher es unterhaltsam und volltönend zum Besten gab.

Peter Walther hat ein Schuhwerk erschaffen

Dämonen galten in alten Kulturen als ambivalente Wesen, waren nicht ausschließlich negativ angesehen, eher eine Verkörperung des Ungewissen, auch Unerklärlichen, erst das Christentum ordnete sie dem Bösen zu. Später tauchten sie in den Volksmärchen wieder auf, der religiösen Deutung entzogen. Als Hexen, Nixen, Zwerge, sprechende Tiere und Bäume stehen sie für Versuchungen, Ängste, Wünsche und – moderner gesagt – innere Schweinehunde.

Neugierige mit Schirmen schleichen bevorzugt paarweise durch das Gelände, betrachten die Gestalten, Gehörnte, Ziegenbärtige und Doppelgesichtige sowie Damenschuhköpfige. Letztere hat Peter Walther in sein Oeuvre geschmuggelt, er selbst sagt, er habe ein „Schuhwerk erschaffen“. Auf Uwe Bachmanns Papieren tummeln sich Figuren, die nicht eindeutig zu fassen sind, Fratzen, Schemen, Reptilien – und Insektenähnliche, während Christoph Hundhammers Abbilder auch alte Götzen zeigen könnten.

Kirchenglocken versuchen von Wahren und Möckern aus Mut zu spenden, es wird dunkler und der Wiesenboden unter den vielen Schritten langsam zum Morast – er könnte die Dämonen verschlingen. Die Menge sammelt sich ums offene Feuer, bereit, Christian von Aster erneut zu lauschen. Der erzählt in altertümlich-ausladender Sprache nun eigene Geschichten, wie die vom Schattenbastard. Auf den Schienen, fünf Meter vom Feuer entfernt, fahren unentwegt Züge vorbei – kein einziger hält.

Der erste Tag der Dämonenschau endet im Finsteren, der zweite ermöglicht einen anderen Blick in fahlem Licht und der dritte folgt am 13. Dezember. Dann, ab 20 Uhr, geht es in ungleich zivilisierterer Umgebung weiter, im Buddehaus in der Lützowstraße 19, mit einer Wandellesung. Christian von Aster wird durch die alte Villa wandeln und lesen, die Dämonen der Künstler aus dem Blockstellwerk begleiten ihn dabei.

Von Bert Hähne