Naumburg/Halle

Eine bemerkenswerte Ausstellung der beiden halleschen Künstler Rüdiger Giebler und Moritz Götze wird am Sonnabend um 15 Uhr im Naumburger Nietzsche-Haus eröffnet. „GrandTour – Made in Kaisersaschern“ heißt die Schau, die Teil einer Kunsttour ist, die die beiden bis 2019 in Galerien auf fünf Kontinenten führen wird.

Anlass für das Großprojekt an immerhin 32 Orten ist nur in zweiter Linie die über 30-jährige Freundschaft der beiden Hallenser. „Knackpunkt ist letztlich unsere vor 22 Jahren in der sachsen-anhaltischen Landesvertretung in Brüssel gezeigte Gemeinschaftsschau, die mit großem Interesse aufgenommen wurde“, verrät Götze. Bei einem Besuch in der belgischen Hauptstadt vor drei Jahren habe es dann geheißen: „Das müssten wir doch mal wiederholen.“ Gesagt, getan. Der 1964 als Sohn eines Künstlerehepaars geborene Götze, der in Naumburg und Bad Kösen eine Möbeltischlerausbildung absolvierte, sich in einer Kohlenanzünderfabrik durchschlug, in einer Punkband spielte und als Autodidakt in die Malerei einstieg, organisierte binnen einer Woche sämtliche Termine für die Ausstellungsorte auf fünf Kontinenten.

Rüdiger Giebler in Ahrenshoop. Quelle: privat

„Es ist jedes Mal ein völlig andere Ausstellung zu sehen“, berichten Giebler und Götze. Dabei versuchen beide, auf den jeweiligen Ort einzugehen. In Naumburg – für Sachsen einer der nächstgelegenen Tourorte – ist es das Nietsche-Haus. Eine große Anzahl der dort präsentierten Kunstwerke werden zum ersten Mal gezeigt – darunter Ölgemälde von Giebler und Emaillemalerei von Götze.

Wieso und warum Kaisersaschern? „Kaisersaschern ist ein fiktiver Ort in Thomas Manns Roman ,Doktor Faustus‘ zwischen Halle und Naumburg, wo sein Held Adrian Leverkühn lebt, der ja in Leipzig und der Saalestadt studierte“, klärt Giebler auf. Der 1958 Geborene studierte nach einer Landvermesserlehre an der Hochschule Burg Giebichenstein in Halle Malerei und versteht sich als Vertreter des resistenten Postexpressionismus. Wie auch Götze ist er in Mitteldeutschland viel herumgekommen – zu Fuß, auf dem Fahrrad, im Faltboot, im Auto und mit der Bahn – und nimmt mit der GrandTour die Idee einer Bildungsreise des Bürgertums im vorvorigen Jahrhundert wieder auf. „Wir identifizieren uns sehr mit dem mitteldeutschen Raum und lassen dessen Inspiration – vor allem kulturell und historisch – in unsere Arbeiten einfließen“, sagen beide unisono. Im Rahmen ihrer Tour begeben sich die Malerfreunde – geschichtsbesessen und antizyklisch – auf die „Suche nach künstlerischer Balance zwischen Heimatmuseum und Nationalgalerie“ wie es im mit zahlreichen Ansichten bebilderten Begleitbuch heißt. Und der Inspirationsort heißt eben Kaisersaschern, der in den Werken von Giebler als regulierendem Pendant und dem aktionistischen Götze immer wieder in einen realen Raum verwandelt wird, indem sie dem Publikum farbenfrohe und fantastische Phantasmagorien bieten.

Zwei der vier von Moritz Götze und Rüdiger Giebler gestalteten Weinflaschen. Quelle: privat

Ein Kuriosum der Exposition: Präsentiert werden auch je zwei von Götze und Giebler gestaltete Weinflaschen der heimischen Weingüter Hey und Gussek. Die auf 1800 Flaschen limitierte Auflage der Rot- und Weißweine mit der Aufschrift „Made in Kaisersaschern“ wird auch käuflich zu erwerben sein.

Ausstellung „GrandTour – Made in Kaisers-aschern“, Nietzsche-Haus Naumburg, Weingarten 18; geöffnet (bis 29. Oktober): dienstags bis freitags, 14 bis 17 Uhr, sonnabends und sonntags, 10 bis 17 Uhr; Eintritt: 4/3 Euro; www.museumnaumburg.de.

Von Martin Pelzl