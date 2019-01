Leipzig

Der Kreis ist ausgeschritten. Alles ist retro, Fake, Oberfläche. Es ist Zeit aufzuhören, aufzustehen, aufzubrechen. Nur wohin? Sie blicken müde, traurig und leer, sind gefallen oder einfach liegengeblieben, die Protagonisten der Bilder des Nordiren Ian Cumberland. Aber was heißt hier „Bilder“? Der 35-Jährige inszeniert Bühnen, seine Malerei wächst in den Raum. Teppich oder Parkett auf den Bildern gehen über in realen Bodenbelag. Aber was heißt schon „real“? Cumberland erweitert seine nur hin und wieder mit etwas freierem Pinselstrich operierende hyperreale Malerei mit Installation und Video, was die Aussage ergänzt, verfremdet, verrätselt. Von einem „Theater der Unzufriedenheit“ spricht das Journal „Irish Art“ in seiner aktuellen Ausgabe. Unter dem Titel „A Common Fiction / Once removed“ ist es zum Spinnerei-Winterrundgang am Samstag in der Galerie Josef Filipp zu erleben.

Ein Gemälde („Sink or swim“), das ihn selbst mit Hemd, Schlips und Hose in der Badewanne zeigt, lässt den Besucher gleich im ersten Raum eintauchen, um im Bild zu bleiben. Schon 2015 wurde das Werk in der National Portrait Gallery in London gezeigt und ausgezeichnet. Das Ulster-Museum in Belfast wollte es kaufen, doch Cumberland zog vor, es erst einmal noch zu behalten.

Im Röhrenfernseher explodieren Bomben

„Get the look“, leuchtet es im Werbesprech über einem Gemälde. Es zeigt eine Frau, die auf einem Teppich sitzt, in einer 70er-Jahre-Wohnlandschaft mit einem Röhrenfernseher, auf dem Bomben explodieren. Nordirland war mal Bürgerkriegsgebiet, wir erinnern uns. Sieht man genauer hin, erkennt man Preise – für die gezeigten Möbel, die Kleidung, die TV-Gebühren. Ein trauriger Kapitalismus ist das. Man erinnert sich an das fast 100 Jahre alte Gedicht von T. S. Eliot „Die hohlen Männer“ und dessen Vers „Auf diese Art geht die Welt zugrund: Nicht mit einem Knall: mit Gewimmer.“

Ian Cumberland malt, als hätte er es in Leipzig gelernt. Hat er aber nicht. Dafür lebt der Künstler, der in Belfast studierte, seit einem Jahr in Leutzsch, wegen der Kunst dieser Stadt und den Möglichkeiten, die Künstler hier haben. Cumberland und Leipzig, das passt – auch motivisch: Das größte Bild der Schau wirkt auf den ersten Blick wie eine Illustration des einstigen Claims „Leipziger Freiheit“. Barfüßig, lässig gekleidet steht ein Mann in einer hippen Bleibe, die da im Ziegelbau entstanden ist. Ziemlich provisorisch, ziemlich cool, mit Möbeln, wie sie heute in Studentenbuden und Kneipen rumstehen. Doch auch in diesem Blick wohnt etwas Verlorenes. War es das jetzt? Das Bild steht auf einer Art Billboard, leicht wegzuräumen. Was ist schon ewig?

Die vom British Council und dem Arts Council of Northern Ireland geförderte Ausstellung ist eine von rund 20, die jetzt zum Rundgang eröffnen. Am meisten verändert hat sich Thaler Originalgrafik – und zwar von 18 auf rund 200 Quadratmeter, wie Ulrich Thaler erzählt, der die Galerie seit knapp vier Jahren mit seiner Frau Katharina betreibt. Gegen Ende des Jahres erfuhr er, dass er in die Räume der ehemaligen Galerie Dukan ziehen könnte. Mit einem vier Monate alten Baby nicht das, was man eine Kleinigkeit hängt.

Thaler zeigt 59 Künstler in neuen Räumen

Zur Eröffnung zeigt Thaler 59 Künstler, die zumeist nicht nur in der Grafik Rang und Namen haben. Von Tilo Baumgärtel, Henriette Grahnert und Sebastian Gögel über Franziska Holstein, Katharina Immekus, Corinne von Lebusa, Rosa Loy und Stephanie Marx bis zu Sebastian Nebe, Christoph Ruckhäberle, Anija Seedler, Sebastian Speckmann und Matthias Weischer. Eine Ausstellung mit vielen Entdeckungen auch für Ulrich Thaler. „Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Fotografin Inga Kerber auch zeichnet“, sagt er. Ihre Arbeiten – zu sehen sind luftig-leichte Frauenakte – findet er ganz wunderbar.

Die Grafik soll Schwerpunkt der Galerie bleiben, hinzugekommen sind auch andere Arbeiten auf Papier, Zeichnung und Collage. Thaler ist, das sagen auch andere Galeristen der Spinnerei, wichtig für die Besuchermischung. Denn hier gibt es Kunst für Leute, die nicht gerade 10 000 bis 40 000 Euro für ein Gemälde zu Hand haben. Bei Thaler kann man ab 100 Euro fündig werden. Und das Klischee des Grafikinteressierten mit Tabakspfeife und Baskenmütze stimme längst nicht mehr, sagt der Galerist.

Winterrundgang in der Leipziger Spinnerei (Spinnereistr. 7), 12. Januar, 11–20 Uhr

Von Jürgen Kleindienst