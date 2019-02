Leipzig

Euphorisch-nervös piepste die Stimme Bela Bs, als der Ärzte-Schlagzeuger im vergangenen August via Facebook-Video das Szene-Comeback des Jahres ausposaunen durfte. Neun Jahre nach ihrer einstigen Auflösung standen Muff Potter auf der Bühne des Festivals „Jamel rockt den Förster“, um die inzwischen international bekannte Familie Lohmeyer bei ihrem Engagement gegen rechts zu unterstützen und gleichzeitig tausende Fans zu erfreuen. Unmittelbar danach kündigten die Münsteraner Punk und Alternative Rock Helden der späten 1990er und frühen 2000er ihre aktuelle Tour an, zu der ein Termin im Conne Island natürlich Ehrensache war.

„Gefühlt Tausend mal“ waren sie schon hier, haben sie am Donnerstag im restlos ausverkauften Saal betont, auch zur einstigen Abschiedstour 2009. Der Club, bei dem Rechte ab kurz nach der CDU schon Schnappatmung bekommen, hören sie nur seinen Namen, ist ihnen, wohl auch gerade deshalb, schwer ans Herz gewachsen.

Zwar konnten in den vergangenen Jahren andere Bands die immer mal wieder als „Studentenpunk“ geschmähte Lücke füllen. Intelligente Texte mit harten Gitarren mischen ebenso erfolgreich längst Turbosstaat, Pascow oder Love A, in etwas erwachsenerer Ausführung die Labelkollegen Kettcar, im Popgewand Madsen. Aber schon 2009 sangen Muff Potter davon, den Tod zu verachten und alle die, die an ihn glauben. Also sind sie wieder lebendig.

Die Lieder haben an Aktualität nichts verloren

Da, wo lange nicht gegossen wird, wächst freilich wenig nach, doch auch wenn ein guter Teil des Publikums mit ihnen gealtert ist, reicht es immer noch für ausverkaufte und ausgelassene Konzerte. Süffisant reiten sie zwar zwischendurch auf ihrem Alter und dem ihrer Fans herum. Und im Conne Island passen die vielen Nicht-mehr-Studenten und vollbärtig verhipsterten Ex-Punks zur gereiften Hemdenoptik der Band und den Retro-Wohnzimmerlampen der Bühnendeko. Aber das sind natürlich alles nur Äußerlichkeiten. Unterm Hemd steckt noch reichlich Energie und Wut. Längst braucht es für Punk keine bunten Haare mehr, auch ohne Lederjacke schwitzt man schnell beim Pogo. Die intelligenten Texte stehen dem ebenso wenig im Wege. Mit energischen Riffs in eingängige Refrains verpackt, werden sie hundertfach mitgegrölt.

Natürlich kann Frontmann Thorsten „Nagel“ Nagelschmidt, längst auch erfolgreicher Autor, sich auch zwischen den Songs pointiert ausdrücken. Aber lange Erklärungen und erhobenen Zeigefinger spart er sich, die Lieder haben an Aktualität nichts verloren. Im grassierenden Clubsterben gedenken sie jenen, die dem Druck von Kapitalismus und Gentrifizierung bisher standgehalten haben („23 Gleise später“). Denn so demokratisch konsensfähig die Forderung „Nazis raus“ auch sein sollte: Ohne eine aktive Subkultur und Jugendbewegung verblasst selbst dieses Selbstverständnis in der Mitte der Bequemlichkeit. Und inmitten nationaler und religiöser Verbohrtheit stellen sie fest: „Es gibt kein gutes Leben ohne Blasphemie“

Nach anderthalb Stunden ausgelassenem Konzert kann man das ganze Konglomerat einer gealterten Szenegröße, die doch mit der Zeit geht, noch einmal in anderer Form am Merchandise-Stand erleben: Den Verkauf betreut kein geringerer als Florian Hayler, Gründer und Inhaber des Ramones-Museums in Berlin. Bezahlen jedoch kann man bequem mit Paypal.

Von Karsten Kriesel