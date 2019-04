Leipzig

Es ist eine gute Nachricht nach der traurigen vor gut zwei Monaten. Ja, die Galerie werde fortgeführt, sagte Tobias Wachter. Sein Bruder Hieronymus, langjähriger Leiter der Galerie Irrgang, war nach einem Sturz von der Leiter am 20. Februar an seinen Verletzungen gestorben, im Alter von 42 Jahren. Bislang war nicht sicher, ob die renommierte Kunst-Institution am Leipziger Dittrichring bleibt oder für immer schließt. Bis Dienstag war hier die Ausstellung „In memoriam Hieronymus Wachter“ zu sehen – mit rund 50 Künstlern, die mit der Galerie verbunden sind.

An die Stärken der Galerie anknüpfen

Es ist nicht die letzte: „Am 3. Mai werden wir eine Ausstellung eröffnen, bei der wir an die beiden Stärken der Galerie anknüpfen: die Präsentation etablierter Künstler der figurativen Kunst und die Entdeckung neuer Positionen auf diesem Feld“, so Tobias Wachter, der in Berlin eine Galerie betreibt, die auch „Irrgang“ heißt. „In der Ausstellung zeigen wir neue Arbeiten meiner Eltern - die für meinen Bruder und mich immer das Fundament unserer Beziehung zur Kunst waren, und dann Künstlerinnen, die ich in Berlin kennengelernt habe und diese Ausstellung interessant ergänzen.“

„Ansichten und Ausblicke“

Gezeigt werden Arbeiten von Steffen Kern, Yuko Takatsudo, Christiane und Andreas Wachter sowie Gabriele Worgitzki. „Ansichten und Ausblicke“, heißt die Schau, die bis 25. Mai zu sehen sein wird. Der Titel ist Programm: Am Eröffnungsabend soll das neue Galerieprogramm für die zweite Jahreshälfte vorgestellt und diskutiert werden.

Die Galerie Irrgang in Leipzig hatte Hieronymus Wachter 2007 zusammen mit seinem Geschäftspartner Dirk Bolmerg am Thomaskirchhof eröffnet, 2011 wechselte sie in die Räumlichkeiten am Dittrichring. Die Galerie, für die Wachter die künstlerische Leitung innehatte, spezialisierte sich auf die mittlere Generation der „Leipziger Schule“ und junge Kunst aus dem Osten. Neben figürlicher Malerei stellte die Galerie Fotografie, Skulptur und Grafik aus. Ein wichtiger Kunstort in Leipzig. Ein Abschied und ein Willkommen.

Von Jürgen Kleindienst