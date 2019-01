Liepzig

Der Künstler Yadegar Asisi lässt die Besucher seines neuen Panoramas in Leipzig auf die Größe eines Blütenpollens schrumpfen. Um sie herum öffnet sich hundertfach vergrößert die Welt eines deutschen Gartens. Der Ausstellungs-Rundbau Panometer Leipzig zeigt das Kunstwerk von Samstag an. Es ist 110 mal 32 Meter groß und trägt den Titel „Carolas Garten - Eine Rückkehr ins Paradies“, wie die Ausstellungsmacher am Freitag in Leipzig mitteilten. Ähnlich wie früher ausgestellte Panoramen des Künstlers werde es voraussichtlich für bis zu zwei Jahre zu sehen sein, hieß es.

Yadegar Asisis Kunstwerk wird wahrscheinlich für zwei Jahre zu sehen sein. Quelle: epd

Bei seinem neuen Werk ließ sich Asisi den Angaben zufolge vom Garten einer verstorbenen Mitarbeiterin in Leipzig inspirieren. Gemeinsam mit seinem Team habe er sich in den vergangenen drei Jahren immer wieder dort aufgehalten, um für sein Panorama die Jahreszeiten und die Veränderungen der Natur zu studieren. So thematisiere das neue Panorama neben dem Garten selbst zugleich die großen Fragen des Lebens, etwa nach der Herkunft des Menschen und den wesentlichen Dingen im Leben.

Gigantische Blüten und riesige Insekten

In der Ausstellung nehmen die Besucher den Angaben nach „in etwa die Perspektive eines Insekts ein“, wie es weiter hieß. Von der 15 Meter hohen Besucherplattform in der Mitte des ehemaligen Gasspeichers erlebten sie das Zusammenspiel gigantischer Blüten, Pflanzen und riesiger Insekten. Im Mittelpunkt der Schau stehe eine etwa 25 Meter große Biene, die eine Kamillenblüte bestäubt.

Das Panorama eröffnet Blicke und Einsichten auf Strukturen und Details, die dem menschlichen Auge ansonsten verborgen bleiben. Quelle: dpa-Zentralbild

Asisi beschäftigt sich in seinen Monumentalwerken immer wieder mit der Natur und der Schönheit der Erde, etwa in den Panoramen „ Everest“, „ Amazonien“, „ Great Barrier Reef“ und „Titanic“. Neben Leipzig sind Asisi-Panoramen auch in Berlin, Dresden, Pforzheim und Wittenberg sowie im französischen Rouen zu sehen.

Info: Die Ausstellung „Carolas Garten - Eine Rückkehr ins Paradies“ ist ab Samstag, den 26. Januar jeweils montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen zwischen 10 und 18 Uhr für Publikum geöffnet. Eintritt 11,50 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder zwischen 6 und 16 Jahren 6 Euro, Gruppen ab zehn Personen jeweils 9 Euro.

Von LVZ