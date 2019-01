Leipzig

Kritiker rümpften die Nase. Noch so eine überspannte neue Band aus England, die die Musik neu erfindet. Auch die Kollegen Jeff Beck, Keith Moon und John Entwistle hatten dem Projekt von Jimmy Page scherzhaft prophezeit, es würde abstürzen wie ein bleierner Zeppelin, ein „Lead Zeppelin“. Damit es keine Verwechslungen mit dem Wort „lead“ (deutsch: führen) gab, wurde das „a“ gestrichen. So entstand der Name der Band, deren erstes Album am 12. Januar vor 50 Jahren erschien und schlicht „ Led Zeppelin“ betitelt war.

Es „sollte ein Frontalangriff auf die Ohren werden, mit einem Sound, den man so noch nie gehört hatte: radikal, intensiv und roh. Kurz: Wir wollten einfach Krach machen!“, sagte Page vor ein paar Jahren dem „Spiegel“. Dem wäre einiges hinzuzufügen. Jimmy Pages sensationelles Gitarrenspiel, John Bonhams Schlagzeug-Explosionen, John-Paul Jones’ energetische Bassläufe und vor allem Robert Plants zwischen nasalem Blues, Wutanfällen und bittersüßem Flehen wechselnder Gesang machten die Platte zu einem Ereignis, das bis heute nachwirkt. Nach anfänglichem Kritiker-Genöle ist das in nur 36 Stunden Studiozeit aufgenommene Meisterwerk längst rehabilitiert und wird zu Recht unter die Meilensteine sortiert. Diese Musik krachte in die späten 60er wie die Hindenburg 1937 auf das Flughafengelände im US-amerikanischen Lakehurst.

„Schreiende Affen“

Das tragische Ereignis ziert das Cover. Eine Provokation: Eva von Zeppelin, dänische Baronin und Enkelin von Ferdinand von Zeppelin, tobte, wollte die Band juristisch belangen. „Sie mögen weltberühmt sein, aber ein paar schreiende Affen werden nicht ohne Erlaubnis einen privilegierten Familiennamen benutzen“, wütete sie. Machten sie aber. Nur bei einem Konzert in Dänemark nannten sie sich „The Nobs“ – um Ärger aus dem Weg zu gehen.

Was in den Elogen auf die Band und Jimmy Page, der erst vor wenigen Tagen seinen 75. feierte, eher weniger Erwähnung findet, ist, dass Led Zeppelin sich auf diesem wie auch dem folgenden Album zum Teil hemmungslos fremden Materials bedienten. 1967 hat der US-Singer-Songwriter Jake Holmes sein Debütalbum „The Above Ground Sound“ veröffentlicht. Dessen zweite Seite eröffnet mit „Dazed And Confused“, ein Stück, das Page schon 1968 mit den Yardbirds gecovert hatte. Er kannte es also. Auf der ersten Platte von Led Zeppelin taucht „Dazed And Confused“ wieder auf – wuchtiger, größer, besser. Auch der Text ist stark verändert. Refrain, Melodie, Basslinie sind jedoch identisch. „By Jimmy Page“, heißt es auf der Platte. Jake Holmes wird mit keinem Wort erwähnt. Später wandte er sich in der Sache an Page, erhielt aber keine Antwort. 2010 reichte Holmes Klage ein. Page habe wissentlich seine Arbeit kopiert, argumentierte er. Die Sache wurde außergerichtlich beigelegt. Es ist nicht die einzige Merkwürdigkeit im Zusammenhang mit diesem großen Album, auf dem mit „You Shook Me“ und „I Cant’t Quit You Baby“ nur zwei Nummern als Cover ausgewiesen sind.

Kein „Traditional“

Ein weiteres ist das ohne Frage so zauberhafte wie dynamische „Babe, I’m Gonna Leave You“, das auf der Platte als „Traditional“ bezeichnet wird, tatsächlich aber in den später 50ern von Anne Brendon geschrieben wurde. Page kannte offenbar nur eine Live-Version von Joan Baez, die er für ein Volkslied hielt. Später wurde das korrigiert. Geschenkt. Beim Instrumental „Black Mountain Side“ wiederum wird Page als Autor genannt. Tatsächlich ist das Stück mehr als nur entlehnt von Bert Jansch und seiner Interpretation des Folksongs „Black Waterside“ von 1965, dessen Gitarrenspiel unter anderem mit Tablas aufgepeppt wird. Eine schöne Nummer, nur eben nicht komponiert von Jimmy Page.

Nun sind Plagiatsvorwürfe so alt wie Rock und Pop. „Stairway To Heaven“ vom vierten Album steht bis heute vor Gericht, wenngleich die Ähnlichkeit mit dem Instrumentalstück „Taurus“ der Band Spirit übersichtlich ist. Es gibt klarere Fälle. Und oft wussten die Diebe gar nicht, was sie taten. Etwa George Harrison, dessen „My Sweet Lord“ so frappierend an „He’s So Fine“ der Cliftons erinnerte, dass das zuständige Gericht befand, er müsse 1,6 Millionen Dollar an die Rechteinhaber abdrücken. Hier ein Groove, da eine Bassline, dort ein Riff: Geklaut wird alles, was nicht bei drei die Tonleiter hochgeklettert ist, und das muss nicht schlecht sein.

„Es gibt keinen Neuschnee“

„Es gibt keinen Neuschnee“, schrieb Kurt Tucholsky und meinte damit, dass alles schon mal gedacht, gelitten, erfunden sei. Wir treffen immer auf Spuren, Bekanntes – und gehen damit um, oft unbewusst. Das Neue, es ist doch fast immer eine Abmischung des Alten. Finden und Erfinden liegen nahe beieinander. Und oft sind es ja gerade die Coverversionen, die die in einem Song verborgene Energie freisetzen. Welten liegen zwischen dem, was Dylan in seinem „All Along the Watchtower“ aus sich herausmuffelte und der Version von Jimmy Hendrix. Fantastisch sind die Eruptionen, die Joe Cocker der faden Beatles-Nummer „With a Little Help From My Friends“ abgewinnt.

Was man auch als Überschrift zum frühen Schaffen Jimmy Pages stehen lassen kann. Erwähnen darf man sie trotzdem, seine Freunde und Helfer.

Von Jürgen Kleindienst