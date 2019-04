Bereits über 10.000 Besucher haben die immersive Schau "Giganten der Renaissance" seit Jahresbeginn bereits gesehen. Wer es bisher noch nicht geschafft hat, kann hier mit etwas Glück einen Osterspaziergang der besonderen Art gewinnen.

Mit den Tickets können alle aktuellen Installationen und Ausstellungen im Kunstkraftwerk besucht werden. Diese sind unter anderem:

LEONARDO DA VINCI - RAFFAEL - MICHELANGELO. Giganten der Renaissance

Diese immersive Show ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, die größten Meisterwerke der italienischen Renaissance in einem neuen Licht zu sehen, digitalisiert und auf die monumentalen Oberflächen des Kunstkraftwerkes projiziert. Begleitet von Musik bringt es die Besucher mit den größten Meistern der italienischen Malerei in Kontakt.

WERK in Progress

Multimediashow, in der Industrie-Archäologie und zeitgenössische Kunst in den Dialog treten, um die historische Erinnerung an den einstigen Ort wachzuhalten und zugleich mittels immersiver Kunst neue Gestaltungsmöglichkeiten und Lebensszenarien zu eröffnen.

HUNDERTWASSER experience

Die Installation der "Immmersive Art Factory" ist eine freie Interpretation der Arbeit des Malers und Architekturdoktors Friedensreich Hundertwasser. Dafür hat die Künstlergruppe die ehemalige Maschinenhalle des neuen Kunstzentrums im Leipziger Westen in eine farbenfrohe und lebendige immersive Hundertwasser-Welt verwandelt. Hundertwassers Werke wurden von der Immersive Art Factory mithilfe von Computergrafik und Videoanimation neu komponiert.

Wish you were here

Das immersive Video-Art-Projekt "Wish you were here" lotet in spielerischer Weise die Möglichkeiten des Projektionssystems der Kesselhalle im Kunstkraftwerk aus. Wie überzeugend ist die Illusion digital geschaffener TraumRäume? Wie verändert sich das Seherlebnis, wenn die architektonischen Artefakte und Texturen des realen Raumes immer wieder unter der projizierten Bildwelt hervorblitzen? Diese multimediale Installation widmet sich komplett den virtuellen Welten. Die Besucher werden mitgenommen auf eine stürmische, abenteuerliche Imaginationsreise von einem Fürstenpalais zu einer magischen Stadt der Street Art Künstler, durch die Unterwasserwelt, in das unendliche Weltall …..

Die Wunderwelten von Alice

Der bekannte Klassiker von Lewis Caroll wird mit aufwändigen Videoanimationen, die den gesamten Raum inklusive Fußboden ausfüllen, neu und einzigartig in Szene gesetzt. Mit Alice folgt der Zuschauer dem Weißen Kaninchen und trifft die Grinse-Katze. Er spaziert durch den verzauberten Wald oder unter den Dornen eines Rosengartens, sitzt mit am Teetisch oder fliegt in den blauen Himmel. In der Hommage an Lewis Carroll lassen die Künstler alle Besucher die Welt wieder mit den Augen eines Kindes betrachten. Die immersive zehnminütige Videoshow nimmt den Betrachter mit auf eine zauberhafte Reise, in einen fantastischen Tagtraum, in surreale Visionen.

Jahresausstellungen - RELATIONS & VISIBLE SOUND

Internationale Künstler zeigen Werke zeitgenössischer, internationaler und medienbasierter Kunst, von der Fotografie, über die Videokunst bis hin zu interaktiven audiovisuellen Installationen. "RELATIONS" verhandelt Beziehungen und forscht u.a. nach den Ursprüngen des Betrachtungsgegenstandes. Mit dieser Ausstellung wird ein künstlerischer Bogen zwischen der Renaissance und der Gegenwart gespannt. Die Ausstellung „VISIBLE SOUND“ widmet sich der Visualisierung von einzelnen Tönen bis hin zu komplexen Kompositionen und wagt zugleich das Experiment, auch interaktive künstlerische Ansätze zu präsentieren, die den Ausstellungsbesucher in die Lage versetzen, das zu hören was er sieht, und das zu sehen was er hört.