Pass-Stücke: Neue Sammlungsausstellung der GfZK fordert zum Handeln heraus

Künstlerische Arbeiten, die sich in der Sammlung eines Museums befinden, sind manchmal gar nicht (ausschließlich) für den institutionellen Rahmen geschaffen, einige sind vielmehr auf eine größere Verbreitung angelegt, beziehen Populäres, Alltagskulturelles mit ein, wollen in den öffentlichen wie privaten Raum hineinwirken oder gar vom Publikum in Gebrauch genommen werden.

Die Ausstellung zeigt Werke aus der GfZK-Sammlung, die sich explizit an ein breiteres Publikum richten und zur Auseinandersetzung oder zum Handeln herausfordern. Betrachtet werden ihre Produktionszusammenhänge und Rezeptionsbedingungen, und die Frage nach den Möglichkeiten ihrer Re-Aktivierung im Museum wird gestellt.

Kuratiert wurde die Ausstellung von Vera Lauf und Julia Schäfer.

Pass-Stücke - Sammlungsausstellung

10. März 2018 bis 31. März 2019

in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig

Vernissage: 9. März 2018, 19 Uhr, als gemeinsame Eröffnung mit der Ausstellung "Gaudiopolis - Attemps at a Joyful Society".