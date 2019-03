Leipzig

Für Ihre Tour werden Sie als der „ewig junge“ Peter Kraus angekündigt. Fühlen Sie sich auch so? Ewig jung?

Ja, eigentlich schon. Zahlen haben für mich keine große Bedeutung. Die 80 werde ich über meinen Geburtstag mit mir tragen müssen – aber danach schmeiß ich sie auch ganz schnell wieder aus dem Fenster.

Wie werden Sie den Tag verbringen?

Wir machen ein schönes Fest. Beim Alfons Schuhbeck, das ist ein Freund von mir mit einem Restaurant in München. Gerade sind wir an der Tischordnung, es kommen 70, nein, knapp 80 Menschen. Es haben sich so wahnsinnig viele Kollegen und Freunde aus den alten Tagen angesagt – wie Frank Elstner und Mary Roos, mit denen ich viel gearbeitet habe. Oder Christian Wolff, der mit mir einen meiner ersten Filme gemacht hat. Dieses Zusammenkommen nach langer Zeit, das ist sicher auch der Sinn einer solchen Feier. Aber natürlich kommen auch viele, mit denen ich heute meine Zeit verbringe. Meine Autofreunde und meine Golffreunde zum Beispiel.

Es wird doch sicher Musik geben. Wer kümmert sich da ums Programm?

Das mache ich dann wahrscheinlich, aber es ist kein Programm in dem Sinne. Wir werden ein bisschen Spaß zusammen machen. Mein Bandleader und Drummer und mein Gitarrist werden auch da sein. Und wenn jemand etwas hören will, dann spielen wir das. Sonst wird einfach gut gegessen. Wir müssen ja auch viel quatschen. Über alte Zeiten und das, was in den nächsten 30 Jahren noch passieren wird.

Was beschäftigt Sie denn mehr? Die Vergangenheit oder die Zukunft?

Auf alle Fälle das, was als nächstes kommt. Das ist das Wichtige. Natürlich denke ich manchmal zurück ... aber ich bin keiner, der Abende damit verbringt, darüber nachzugrübeln, was früher mal schön war. Viel besser ist es, daran zu denken, was alles noch vor uns liegt. Oder was gerade im Moment passiert.

Sie haben schon einige Male Ihre Abschiedstournee angekündigt. 2014, 2018, und jetzt stehen Sie im Oktober schon wieder auf der Bühne. So richtig lassen können Sie’s nicht, oder?

Nee, das gelingt mir nicht so richtig (lacht). Die Musik macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das ist es auch, was mich bisher so fidel und lebenslustig gehalten hat. Da liegt die Befürchtung nahe, dass es mal nicht mehr so gut laufen könnte, wenn ich damit aufhöre. Obwohl: Diesmal ist es bestimmt die letzte Tour, wir nennen sie deshalb auch die Jubiläumstournee. Sozusagen mein Jubiläum der Abschiede. Denn irgendwann muss man natürlich auch vernünftig denken und sich sagen: Okay, so viele Jahre habe ich jetzt auch nicht mehr und die sollte ich dann auch genießen und einfach das Familienleben pflegen.

Langweilig wird Ihnen doch sicher nicht. Sie gelten als ein Mann mit vielen Hobbys.

Ja, da habe ich mir viel angetan. Nach der ersten Abschiedstournee habe ich mir einen Weinberg angeschafft, damit ich was zu tun habe. Jetzt habe ich den Weinberg und die Konzerte. Was ich vernachlässigt habe, ist die Malerei. Darauf würde ich mich gern wieder mehr konzentrieren. Angst, dass es mir fad wird, habe ich nicht. Aber es ist halt reizvoll, wenn man auf der Bühne Erfolg hat und das Gefühl: Jetzt habe ich Leute glücklich gemacht. Das zu missen, wird ein bisschen schwierig, glaub ich. Und das ist es wohl auch, was die Künstler – und ich spreche hier jetzt allgemein – immer wieder antreibt zu sagen: Ach komm, das mache ich doch noch mal, es war so schön.

Dass Sie auf der Bühne Spaß haben, sieht man Ihnen an. Haben Sie ein Trainingsprogramm, mit dem Sie sich fit halten?

Die Auftritte sind schon ein Trainingsprogramm an sich. Aber generell bin ich ein Mensch, der nicht gut stillsitzen kann, dafür bin ich nicht gemacht. Ich springe Trampolin, und hier am See fahre ich Kanu oder Paddelboot. Außerdem fahre ich Ski ... was man eben noch so kann. Und nach dem Armbruch vor anderthalb Jahren bin ich auch wieder fit genug.

Mal ein anderes Thema: Sie werden dieses Jahr nicht nur 80, sondern feiern auch ihren 50. Hochzeitstag.

Das stimmt. Eigentlich ein größeres Ereignis als ein Geburtstag, finden Sie nicht?

In gewisser Weise. Älter wird man automatisch, aber eine lange Ehe bekommt nicht jeder hin.

Wahre Worte. Aber wenn man die richtige Frau gefunden hat, den richtigen Ehrgeiz und genügend Respekt voreinander – dann schafft man auch das.

Können Sie beschreiben, was Ihre Beziehung ausmacht?

Es gehört intensives Suchen dazu, bis man das Glück findet. Das hab ich gemacht. Und dann hab ich die Ehe nicht als leichtfertiges Probiern-wir’s-mal gesehen, sondern gewollt, dass es funktioniert. Wie auf Tourneen muss ich mir immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Wer etwas von mir erwartet, der bekommt es. Ob das Publikum oder meine Frau.

Was erwartet denn Ihre Frau?

Keine Eintönigkeit. Sondern viel Liebe und ab und zu eine Überraschung.

Gibt es die auch im Oktober, wenn Sie in Leipzig auf der Bühne stehen?

Die Oktobertournee ist eigentlich das, was sich das Publikum immer von mir gewünscht hat. Ich singe keine neuen Lieder, präsentiere keine neue Platte, sondern konzentriere mich voll auf die Lieder der 50er und 60er Jahre. Das wird eine Hommage an meine großen Vorbilder und meine Kollegen Bill Ramsy, Vico Torriani, Rocco Granata. Natürlich in unserem Stil, etwas rockiger als im Original. Das Flair der 50er will ich auf die Bühne holen. Ohne versteckte Synthesizer und übermäßige Lautstärke. Heute ist alles zu laut geworden.

Sie haben die Rock ’n’ Roll Szene in Deutschland ja damals mitgeprägt ...

Ich hab die importiert. Zu meiner Zeit war das Schwierige, dass Rock ’n’ Roll auf Englisch kam und jeder sagte: Das funktioniert nicht auf Deutsch. Viele Leute haben es sich zu leicht gemacht und nur englische Texte gesungen. Das fand ich natürlich entsetzlich. Wir haben eine eigene Sprache. Deshalb freue ich mich, dass heute wieder mehr mit deutschen Texten gearbeitet wird.

Gab es Zeiten, in denen Sie musikalisch nicht machen konnten, was Sie wollten?

Es gab schon mal Zeiten, in denen ich mich sehr dem Schlager gewidmet habe. Ich muss auch sagen, das hat mich nicht so wahnsinnig begeistert. Aber bald darauf war der Rock ’n’ Roll wieder da, und dann war’s wieder lustiger. Sehen Sie, das ist Musik aus der großen Familie des Blues und Jazz. Musik, die erwiesenermaßen die Beine zum Zittern bringt. Deshalb ist der Rock ’n’ Roll auch unsterblich.

Wie geht es für Sie nach der Geburtstagsfeier weiter?

Das kann ich Ihnen genau sagen: Dann steige ich mit meiner Frau in ein Auto und wir fahren nach Italien. Direkt ins Blaue.

Von Hanna Gerwig