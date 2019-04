Leipzig

„Ich möchte“, sagt Philipp Ahmann unmittelbar nach der Unterzeichnung des Vertrags, der ihn ab 2020 und für zunächst vier Jahre zum Künstlerischen Leiter des MDR-Chors macht, „Verantwortung für die Qualität dieses Chors übernehmen“. Und das bedeutet für den 44-jährigen: „Natürlich werde ich nicht nur eigene Projekte betreuen, sondern auch Einstudierungen für andere übernehmen. Nicht alle, weil es ebenso wichtig ist, dass auch mal Luft von außen rankann, und das Ensemble mit anderen arbeitet. Aber wir haben uns auf eine Präsenz geeinigt, die es ermöglicht den Chor zu prägen.“

„Wahrlich der Wunschkandidat“

Damit ist eine der beiden Leitungslücken der MDR-Klangkörper bereits wieder gefüllt, bevor sie sich auftut. Denn Risto Joost wird den bis zum Ende des zweiten seiner beiden Zweijahresverträge am Ende der Saison erfüllen und Ahmann auch als designierter Künstlerischer Leiter schon mit seinem Chor arbeiten, der lange und beharrlich auf diese im Rahmen der gestrigen Spielzeit-Pressekonferenz im MDR-Probenwürfel am Augustusplatz verkündete Personalie hinarbeitete. Beide, das überegional und international gefeierte Ensemble und sein kommender Chef, der von 2008 bis 2018 den Chor des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg leitete, kennen sich seit vielen Jahren: Von 2013 bis 2016 war Ahmann schon einmal Erster Gastdirigent des MDR-Chors – und schon damals hätten viele ihn gern als neuen Chef gesehen. Katja Wildermuth, neue Programm-Direktorin beim MDR, sagt es an ihrem achten Arbeitstag denkbar knapp so: „Philipp Ahman war wahrlich der Wunschkandidat.“ Und wie er arbeitete auch sie zuletzt in Hamburg beim Norddeutschen Rundfunk – als Kulturchefin.

Breite Vertrauensbasis

Die Basis des gegenseitigen Vertrauens scheint also breit genug für einen Vertrag, der erstens mit vier Jahren doppelt so lang läuft wie der erste Risto Joosts und der zweitens Ahmann wirklich zu einem Chorchef macht und ihm das grandiose Ensemble nicht nur als persönliche Spielwiese zu Befriedigung eigener Ambitionen überlässt. Ahmanns Antrittskonzert ist am 24. Januar der Nachtgesang in der Peterskirche, dazu dirigiert er das Abschlusskonzert der Leipziger Jazztage (19. Oktober) und will auf diesem Wege „versuchen, die Trennung zwischen Jazz und Klassik, die mir nie wirklich einleuchtete aufzubrechen und vielleicht einen Beitrag zur Erweiterung des Repertoires zu leisten“. Dazu kommen ein A-cappella-Programm mit Bruckner-Motetten (auch für CD) sowie das bereits traditionelle Chorkonzert zur Buchmesse mit geistlichen Werken aus dem Krieg unter anderem von Martinu und Janácek. Dazu kommen Einstudierungen beispielsweise von Bachs h-moll-Messe (unter anderem für Andris Nelsons’ Konzert mit dem Gewandhausorchester zum Bachfest).

Kristjan kommt!

Beim Rundfunksinfonieorchester ist dagegen noch alles offen, und man bereitet sich auf die zweite Spielzeit ohne Chef nach dem Fortgang Kristjan Järvis vor. Der immerhin ist als Gastdirigent wieder an Bord, und für sein Konzert mit Mahlers Bach-Suite, Mendelssohns Violinkonzert und Beethovens Fünfte, hat man am Augustusplatz sogar sympathisch selbstironisch den als Slogan „ Kristjan kommt!“ wiederbelebt. Aber obwohl Järvi im Herbst mit dem Funkorchester sogar durch Japan tourt, wird es wohl bei musikalischen Stippvisiten bleiben.

Noch ein Bruckner-Zyklus

Folglich ist auch in der kommenden Saison jeder Gast am Pult ein potenzieller Chef-Kandidat – wenn es nicht gerade alte Hasen vom Schlage eines Dennis Russell Davies’ sind, der nach seinen großartigen beiden Konzerten in den letzten Wochen in der nächsten Saison Bruckners Erste in der Linzer Fassung nachlegt als Startschuss für einen weiteren Leipziger Bruckner-Zyklus, der sich von dem des Gewandhauskapellmeisters Andris Nelsons immerhin in den verwendeten Fassungen unterscheiden soll.

Wie auch immer: Grete Pedersen und Domingo Hindoyan, Alexander Shelly und David Afkham, Alexandre Bloch und Michael Francis, Klaus Mäkelä und Kerem Hasan, Ernst Theis und Kazuki Yamada, Sebastian Weigle und Xian Zhang oder Simone Young sind wohl alle noch im Rennen.

Eigene Repertoire-Schwerpunkte

Allerdings ganz offenkundig auf weniger aussichtsreichen Plätzen als Stefan Asbury und Willem de Vriend. Die beiden standen bereits häufig am MDR-Pult und tun es in der kommenden Spielzeit noch häufiger mit einem jeweils eigenen Repertoire-Schwerpunkt: Asbury dirigiert in mehreren Konzerten vor allem Werke von Anfang des 20. Jahrhunderts, Postromantisches, Impressionistisches und Klassische Moderne, während de Vriend vor allem anhand der Werke Ludwig van Beethovens das älteste deutsche Rundfunkorchester mit den Segnungen der historischen Aufführungspraxis vertraut machen soll. Womit das Funkorchester nicht nur geschmeidig ins Beethoven-Jahr 2020 einbiegt, sondern auch seinen eigenen 100. Geburtstag im Jahr 2024 vorzubereiten beginnt.

Programmatisch sorglos

Von diesen beiden Schwerpunkten abgesehen, zeichnet soch die kommende Saison programmatisch durch eine gewisse Sorglosigkeit aus, die mehr auf die Präsentationsmöglichkeiten der Gastdirigenten zielt als auf dramaturgische Stringenz, was fürs Publikum, das so in den Genuss eines sehr abwechslungsreichen Spielplans mit vielen beliebten Hits kommt, kein Schaden sein muss. Schon die Saisoneröffnung weist in diese Richtung: Domingo Hindoyan dirigiert unter dem mäßig inspirierten Titel „Musica sacra“ genau solche: Puccinis schmissige Messa da Gloria und Verdis Quattro pezzi sacri.

Ansonsten alles beim Alten

Davon abgesehen bleibt, wie MDR-Klassik-Chef Heiner Louis ausführt, alles beim Alten: „Die Abo-Reihen, die Anzahl der Reihen und Konzerte und auch die Preise bleiben stabil. Allerdings fällt die Saison im Gewandhaus etwas kürzer aus, weil ab Mai die Bauarbeiter am Augustusplatz anrücken. Wir werden also die gleiche Zahl der Konzerte in kürzerer Zeit abliefern und uns dann mit um so mehr Macht und Elan in den MDR-Musiksommer werfen.“ Und, bliebe hinzuzufügen, in die Kammermusik im UT-Connewitz oder im Probenwürfel. Und in die Nachtgesänge in der Peterskirche.

Die gesamte Spielzeit gibt’s unter www.mdr.de; Karten und Abos u.a. in den LVZ-Geschäftsstellen, in der Ticketgalerie in der Hainstraße sowie unter www.ticketgalerie.de

Von Peter Korfmacher