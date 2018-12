Leipzig

Seit 2001 hat Leipzig kein Weihnachten mehr ohne Phillip Boas Konzerte erlebt: Logisch, was in der Moritzbastei auch dieses Jahr vom 26. bis 28. Dezember passiert. Wie üblich wird Boa seine Evergreens auferstehen lassen. Der 55-Jährige bringt aber auch eine neue Platte mit. Sein 19. Studiowerk „Earthly Powers“ ist ein Album voller rätselhafter Metaphern zum Thema Freiheit.

„Earthly Powers“ heißt auch ein Roman von Anthony Burgess. Haben Sie es gelesen?

Anthony Burgess hat eine Zeit lang in Malta gelebt und ist dort sehr zensiert worden. „Earthly Powers“ ist einer der Romane, die mich seit langem beschäftigen und beeinflussen. Er verlässt die Gegenwart und ist trotzdem nicht Science-Fiction. Eine Reise ins Metaphysische, die nicht anstrengend und sehr natürlich wirkt. Anthony Burgess hat auch schräge Komödien geschrieben wie „Enderby“ und „A Clockwork Orange“, was ich allerdings nicht gut finde.

Ist auch das Plattenmachen eine Reise ins Metaphysische?

Warum nicht! Ich versuche etwas Neues zu finden in einer Welt der Musik, die in allen Genres eigentlich komplett ausgebeutet worden ist. Das ist fast unmöglich! Selbst die aktuellen Bands klingen nach den 1960er oder 1990er-Jahren. Ich versuche immer, die Rockklischees zu verlassen und eine Symbiose zwischen Text und Klang hinzukriegen, die in Richtung Soundtrack geht. Eine Mischung aus Essay und Kurzfilm.

Wie lange suchen Sie nach den Tönen?

Ich arbeite jetzt wieder wie früher. Die ersten 10, 15 Jahre habe ich zuerst einen Text geschrieben und versucht, darin eine Welt zu entdecken. Dann male ich grobe Bilder und entwickle eine Geschichte wie einen Comic. Mit dieser Vorstellung gehe ich zu jemandem, der alles spielen kann. Der muss mir dann gewisse Auflagen erfüllen. Manchmal gelingt es uns, eine bestimmte Atmosphäre herzustellen, manchmal nicht. Ich bin eher Architekt als Musiker.

„In der Kunst gibt es keine Perfektion“

Haben Sie nach all den Jahren die perfekte Technik gefunden, Songs zu schreiben?

Ich versuche es, aber in der Kunst gibt es keine Perfektion. Ich will nicht stehen bleiben und höre mir viele neue Bands an, aber es ist schwierig, wirklich Neues zu entdecken. Zum Glück gibt es interessante Nebenschauplätze wie Reisen, Literatur, Film, im Netz surfen oder Leuten zuhören. Dann bekommt man Ideen.

Haben Sie das Album auf der Insel Malta geschrieben, die zu Ihrer zweiten Heimat geworden ist?

Ich schreibe meine Songs überall, unter anderem in Marokko, in den USA, in London. Dort habe ich mein altes Haus wieder bezogen. Mit Malta habe ich ein bisschen gebrochen, weil es sich sehr negativ entwickelt hat. Auf Malta gibt es inzwischen Online-Kasinos an jeder Ecke, Briefkastenfirmen, Geldwäsche und EU-Pässe werden dort verkauft. Und dann ist die bekannteste Journalistin Maltas umgebracht worden, was sehr hohe Wellen geschlagen hat. Ihr Sohn hat der Polizei, die als korrupt gilt, das falsche Laptop gegeben. Das sind die Gründe, weshalb ich mich von Malta entfremdet habe.

Empfinden Sie das heutige London als inspirierenden Ort?

Ich benutze London vorübergehend als Plattform. Dort leben der Bassist Oliver McKiernan und unsere aktuelle Sängerin Vanessa, die auch Konzertpianistin ist. Das Album wurde von Ian Grimble in den Church-Studios abgemischt. Er hat bereits unser „Loyalty“-Album gemixt. Mein bisher erfolgreichstes Album „Boaphenia“ ist komplett in London entstanden. Ich habe zwar noch einen Wohnsitz in Dortmund, aber ich brauche ein Headquarter außerhalb Deutschlands, sonst fange ich noch an, deutsche Texte zu schreiben, die immer um Leben, Zeit und Welt gehen. Das möchte ich nicht.

„Trump wird ja irgendwann wieder weg sein“

Lieder zu schreiben und Konzerte zu geben hat ja etwas Rauschhaftes. Wie süchtig sind Sie nach diesem Gefühl?

Ich denke, sehr süchtig, sonst hätte ich wahrscheinlich schon aufgehört. Ich unterliege diesem Rausch, er ist der Kick. Zehn Jahre lief es für mich nicht so gut, aber jetzt wird es wieder besser.

Empfinden Sie Ihr Leben mit Mitte 50 noch immer als ein Abenteuer?

Mein Leben war schon immer ein Abenteuer, weil ich stets versuche, etwas zu entdecken. Ich bin viel gereist und habe vielen Leuten zugehört, die überhaupt nichts mit Musik zu tun haben. Valletta war immer eine super gute Quelle für alles Mögliche. Die Stadt war wie ein Transithotel, in dem keiner seinen Namen hinterlassen musste. Dort konnte man wirklich interessante Leute treffen. Aber das ist jetzt vorbei.

Wie erhalten Sie sich Ihren Optimismus in einer Zeit voller unerfreulicher Ereignisse?

Man kann auch als schwermütiger Mensch wichtige Musik machen. Ich denke heute viel positiver und optimistischer als vor zehn Jahren. Damals habe ich ständig an mir selbst und an meiner Arbeit gezweifelt. Optimismus ist auf jeden Fall hilfreich.

Hilft Kunst in schwierigen Zeiten?

Ich bin News-Nerd. Ich schaue alle möglichen Kanäle mit den verschiedensten politischen Färbungen. Ich bin fasziniert von Geopolitik. Es sind sehr verwirrende Zeiten, aber ich weiß nicht, ob ich die Gegenwart so negativ sehen würde. Dann würde ich vielleicht pessimistisch werden. Es bringt einen ja nicht weiter. Ich finde, es sind sehr interessante, herausfordernde Zeiten, und man muss die Probleme langfristig irgendwie lösen. Trump wird ja irgendwann wieder weg sein.

Was kann Musik bewirken? Hatten Sie da einen Schlüsselmoment?

Musik macht einen glücklich. Sie euphorisiert. Sie ist der Soundtrack zum Autofahren.

Die Konzerte von Phillip Boa and the Voodooclub vom 26. bis 28. Dezember in der Moritzbastei sind ausverkauft. Vorbands: Love Is Colder Than Death (26.), Felix Räuber (27.), Shed Ballet (28.)

Von Olaf Neumann