Um vier neue politische Bücher geht es wieder im nächsten „Politischen Quartett“ in der Schaubühne Lindenfels: Die Philosophin Andrea Klein, die Autorin Claudia Euen, der SPD-Politiker Dirk Panter und der Journalist Jan Emendörfer diskutieren über „Die Gesellschaft der Singularitäten“ von Andreas Rackwitz, „Faschismus – Eine Warnung“ von Madeleine Albright, „Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung“ von Ulrike Herrmann und „Hochdeutschland“ von Alexander Schimmelbusch. In dem Roman wirft Schimmelbusch ein grelles Licht auf die deutsche Volksseele und stellt die zentralen Fragen unserer Zeit: Ist unser System kaputt? Was ist Elite? Können wir überhaupt noch kommunizieren? Haben wir Prinzipien? Welchen Preis zahlt man dafür, nach seinen eigenen Regeln zu leben? Ist es Zeit für einen radikalen Neuanfang? Bei den drei anderen Werken handelt es sich um Sachbücher, die sich gleichfalls mit aktuellen Probleme auseinandersetzen, etwa der Frage, wie aktuell der Ökonom John Maynard Keynes noch ist, der dafür eintrat, dass der Staat zumindest in Krisenzeiten die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen durch vermehrte Ausgaben ankurbeln und den Markt durch expansive Geldpolitik beleben sollte…

Das „Politische Quartett“, das von der Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert wird, tagt am Montag, dem 19. November von 19 bis 21 Uhr in der Schaubühne Lindenfels, Karl-Heine-Straße 50.

