Leipzig

Dem polnischen Journalisten und Schriftsteller Tomasz Piątek ist der Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien zuerkannt worden. Der 1974 geborene Autor werde für seine Recherchen zu den Verquickungen des ehemaligen polnischen Verteidigungsministers Antoni Macierewicz zu Russland geehrt, wie die Medienstiftung der Sparkasse mitteilte. „Trotz der immer schwierigeren Bedingungen für Journalisten in Polen lässt sich Tomasz Piątek auch durch Drohungen in seiner investigativen Arbeit nicht einschüchtern“, begründete der geschäftsführende Vorstand der Medienstiftung und Direktor Stiftungen der Sparkasse Leipzig, Stephan Seeger, die Entscheidung der Jury. Die Auszeichnung, die am Montagabend in Leipzig verliehen wurde, ist mit insgesamt 30 000 Euro dotiert.

Piątek will unabhängigen Journalismus unterstützen

„Ich werde das Preisgeld nutzen, um unabhängigen Journalismus zu unterstützen – nicht nur meinen eigenen und nicht nur den in Polen“, sagte Tomasz Piątek. Darüber hinaus kündigte er weitere Veröffentlichungen zur Verquickung polnischer Regierungsmitglieder mit der russischen Politik an. Zudem forderte er die europäische Politik auf, nicht jene Politiker zu hofieren, „die durch Lügen an die Macht kommen und die diese Macht dann nutzen, die Wahrheit zu unterdrücken.“ Seit 2013 ist Piątek Kolumnist der Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Daneben ist er als Schriftsteller mehrerer Romane, Krimis und Fantasy-Bücher bekannt.

Polnischer Journalist: EU soll sich für Pressefreiheit einsetzen

Der polnische Journalist Bartosz T. Wielinski rief in seiner Rede zur Medien- und Pressefreiheit anlässlich der Preisverleihung die Europäische Union dazu auf, die Pressefreiheit besser zu schützen. Die EU habe die Mittel, Mitgliedsländer zur Einhaltung der Pressefreiheit nicht nur zu ermahnen, sondern auch zu zwingen, sagte Wielinski laut Redemanuskript und betonte: „Diese Mittel sollten auch eingesetzt werden.“ Wielinski leitet das Auslands-Ressort von Polens zweitgrößter Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“, für die auch Piatek schreibt. Europa sei in einer kritischen Phase, sagte Wielinski mit Blick auf Attacken gegen die freie Presse in Ungarn, Tschechien oder Österreich, aber auch in Dresden oder Chemnitz. Die Gesellschaft müsse jedoch glaubwürdig informiert werden, erklärte er und betonte: „Diesen Bedarf können nur unabhängige, kritische Journalisten stillen.“

Medienpreisträger Piątek warnt vor undemokratischen Tendenzen in Europa

Piątek hatte bereits vor der Preisverleihung vor einer Ausbreitung undemokratischer Tendenzen in Europa gewarnt. Diese seien zwar in den Staaten Mittelosteuropas ausgeprägter, jedoch sei auch Westeuropa nicht „völlig frei von solchen Bedrohungen“. Wenn Europa das Vorgehen der polnischen Regierungspartei PiS toleriere, stärke es auch Rechtspopulisten in Deutschland oder Frankreich, erklärte der Preisträger.

Der Medienpreis wird seit 2001 an Journalisten verliehen, die sich in herausragender Art und Weise und häufig unter Gefahr für das eigene Wohlergehen um Medienfreiheit und eine unabhängige Berichterstattung bemühen. Die Verleihung orientiert sich am Leipziger Lichtfest. Im Vorjahr ging der Preis an Deniz Yücel und Asli Erdogan.

Von LVZ