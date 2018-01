Ponyhof ohne Pferde: „Bibi und Tina – die große Show“ vor 4000 Zuschauern in der Arena

Leipzig. Es ist ein Vorurteil, dass „Bibi und Tina“ bloß was für Kinder (oder gar Mädchen) sei. Nicht nur, weil unter den 4000 Menschen, die sich am Freitag in der Arena Leipzig die Musical-Variante der Pferdehof-Hexengeschichten angeschaut haben, notgedrungen geschätzte 2000 Erwachsene waren. Und nicht nur, weil so manche Mama (und, ja, so mancher Papa) die Hörspiele über die Junghexe Bibi Blocksberg aus der eigenen Kindheit kennt. Sondern vor allem, weil diese Show – wie bereits Detlev Bucks vier „Bibi und Tina“-Filme von 2014 bis 2017 – auch für ältere Semester Schmankerl bereithält.

Ein Höhepunkt ist in der Hinsicht das Lied „Happy End“ aus dem dritten Film, das im Musical am Ende sogar eine strenge Preisrichterin zum Schmelzen bringen wird. „Jetzt sitz’ ich hier, bin fast erwachsen. Noch nicht ganz, aber auch kein Kind mehr. Irgendwas dazwischen, das macht es so schwer“, singt das Ensemble im Chor – zusammen mit ungefähr 2000 Fünf- bis Elfjährigen. Ihnen spricht Bibis Klage augenscheinlich tief aus dem Herzen.

Lieder und Arrangements stammen im Wesentlichen von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, zwei Spezialisten des gefühligen Ohrwurms. Zwei Jahrzehnte lang zeichneten sie für all die Rosenstolz-Hits verantwortlich. Womit auch klar wäre, warum Mama, Papas, Omas, Opas, Tanten und Onkel hier so ausdauernd im Takt wippen: Es ist schlicht gut gemachte Musik.

Der Umstand, dass bloß der Gesang live entsteht, mag einige ältere Zuschauer stören, die nicht gerade „die erste Show ihres Lebens in einer großen Arena“ erleben. Der engeren Zielgruppe, die der eben zitierte Satz Sommers beschreibt, ist das Halbplayback aber egal. Und die Choreographien halten absolut mit dem Durchschnitts-Bühnenspektakel einer Hochglanz-Popshow mit. Regisseur Stefan Huber überzeichnet das Musical so wunderbar knallbunt, wie es Buck in den Filmen vorgemacht hat.

Gackernde Hintergrundhähne

In der Pause bewirbt der stets nervöse Graf Falko von Falkenstein (Lorenz Liebold) Ruhig-Blut-Tropfen, und Reiterhof-Chefin Susanne Martin (Anja Pahl) backt mit viel Stimmeinsatz Butterkuchen. Neben Eve Rades, Vera Weichel, Katharina Beatrice Hierl, Benedikt Ivo und Johannes Huth als Bibi, Tina, Sophia, Alex und Holger spielt und singt insbesondere Thomas Schumann als Hans Kakmann mit viel Witz. Sein Eso-Song „Omm“ ist dank gackernder Hintergrundhähne sogar griffiger als das Leinwand-Original.

Wie in den Filmen sind unmerklich Gags für Erwachsene eingestreut. Graf Falko hält den Bandnamen „Namenlos“ für noch langweiliger als „Rosenstolz oder Rammstein“, und Sophia von Gelenberg tauft ihre Band „Shopping Queens“. Deren Stück „Ordinary Girl“ klingt mitunter verdächtig nach Britney Spears’ „... Baby One More Time“. Nur Pferde fehlen, weder Amadeus noch Sabrina reiten geschwind durch den Wind. Nicht mal, als Alexander singt, dass das Leben kein Ponyhof sei, „nur weil hier ein Pferd steht“.

Die Handlung ist eh zweitrangig. In einem Bandwettbewerb treten Sophia, Kakmann und die Falkensteiner an. Als Jurorin Anni-Frid (Nina Janke) Bibi und Tina gegen mindestens 2000-stimmigen Arena-Protest disqualifiziert, singen alle zusammen besagte Ballade „Happy End“. Woraufhin Anni-Frid alle zu Gewinnern erklärt und die Gruppe noch Lieder aus dem vierten Bibi-Film „Tohuwabohu“ nachreicht, der von Flüchtlingsschicksalen handelt.

„Wir sind alle gleich und alle verschieden, und jeder von uns ist einzigartig“, fasst Bibi die Botschaft des Abends zusammen. „Aber es gibt Menschen, die alles aufgeben und ihr Zuhause verlassen müssen“, kündigt sie das Lied „Was würdest du tun?“ an. „Könnt ihr euch das vorstellen?“ – „Jaaaa!“, ruft die euphorisierte Menge. Großes Kino, auch für Erwachsene.

Von Mathias Wöbking