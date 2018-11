Leipzig

Für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019 haben die Verlage 359 Werke eingereicht.

Nominierte werden am 14. Februar bekannt gegeben

Eine Jury unter Vorsitz von Autor Jens Bisky wird die Titel in den nächsten Wochen und Monaten sichten. Am 14. Februar wird sie die fünf Nominierten in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung bekanntgeben, wie die Buchmesse am Montag in Leipzig mitteilte.

Die Preisträger werden dann am 21. März auf der Buchmesse geehrt. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 60 000 Euro nominiert. Die Sieger erhalten je 15 000 Euro, dazu kommen jeweils 1000 Euro für die Nominierten.

Die Buchmesse findet 2019 vom 21. bis 24. März statt.

Von RND/dpa/lin