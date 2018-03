Premiere für eine Ente: Leipziger Kinderbuch erscheint zur Buchmesse

Leipzig. Buchmesse-Zeit bedeutet in Leipzig inzwischen auch: Die Böhm-Schwestern haben wieder ein neues gefiedertes Kinderbuch gemacht. Nachdem die beiden Messestädterinnen Andrea und Lee in den vergangenen drei Jahren jeweils bereits pünktlich zum Literaturtreffen Geschichten über einen Pelikan, einen Spatzen und ein Huhn veröffentlicht haben, folgt nun „Die tolpatschige Ente“. Wie immer ist das Buch in Eigenregie entstanden, aufwändig illustriert und mit vielen Referenzen für Vorlesende gespickt.

Die Protagonistin des Buches für Kinder ab vier Jahren ist eine echte Nachtschwärmerin, schaut stundenlang zu den Sternen, wenn andere schlafen. Das führt zu permanenter Müdigkeit am Tag und zu so mancher Problemsituation mit den ausgeschlafenen Bauernhof-Mitbewohnern. Am Ende wird – wie so häufig in den Böhm-Büchern – gerade dieses Anderssein der Ente die Geschichte aber zum Positiven wenden.

Andrea und Lee Böhm werden ihr neues Buch zusammen mit den drei anderen bereits erschienenen auf der Buchmesse im Kinderbuchbereich vorstellen (Halle 2, Stand G102). Am Sonntag lesen und zeichnen die beiden ab 12.30 Uhr für Interessierte auch am Lese-Treffe in der Halle 2 (Stand G320/E321).

