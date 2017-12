„Prinzessin Hamlet“ feiert in Leipzig Premiere

Am Schauspiel Leipzig hat in der Diskothek „Prinzessin Hamlet“ als deutschsprachige Erstaufführung Premiere gefeiert. Das als „feministische Überschreibung“ angekündigte Stück der finnischen Autorin E. L. Karhu bleibt in Lucia Bihlers Inszenierung ein Stimmungsbild. Das Publikum am Samstagabend war begeistert.