Leipzig

Der Verband Leipziger Musikspielstätten fordert die Stadtpolitik auf, sich stärker für den Erhalt des von der Schließung betroffenen Kulturzentrums So&So einzusetzen. Wie berichtet, hat die CG-Gruppe als Eigentümer dem Club auf dem Areal des ehemaligen Eutritzscher Freiladenbahnhofs zum 30. September gekündigt. Und das, obwohl in einem mit Bürgerbeteiligung entwickelten Bebauungskonzept für das Gelände eine Mischnutzung aus Wohnungen, Gastronomie, Einzelhandel, Kindergärten und zwei Schulen vorgesehen ist, in der auch ein Veranstaltungszentrum wie das So&So seinen Platz hat: In dem städtischen Papier ist von einer „Kulturmeile“ die Rede.

Die CG-Gruppe begründet die Kündigung, wie berichtet, mit möglichen Altlasten im Boden, die beseitigt werden müssten, bevor im Umfeld Kitas und Wohnungen entstünden. Dagegen wirft die Interessensgemeinschaft LiveKommbinat, zu der sich unter dem Dach des Bundesverbands der Musikspielstätten in Deutschland zwölf Leipziger Kulturorte zusammengeschlossen haben, der CG jetzt die „Profitgier eines Großinvestors“ vor.

„Pionierarbeit in der Stadtentwicklung“

„Es darf nicht sein, dass wir das öffentliche Interesse an freier Kultur immer wieder aufs Neue beweisen müssen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Populäre Musik, Kunst und Clubkultur leisten Pionierarbeit in der Stadtentwicklung“ und stellten sich häufig als „veritabler Standortvorteil im internationalen Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte“ heraus. „Kultur und Wohnen müssen sich nicht gegenseitig ausschließen“, so die IG LiveKommbinat. „Gebäude können ausreichend schallgedämmt und Besucherströme entsprechend so gelenkt werden, dass keine Beeinträchtigung der dort wohnenden Menschen eintreten muss.“

Die Leipziger Clubs unterstützen einen Antrag, den Tim Elschner (Bündnis ’90/Grüne) und Christopher Zenker (SPD) im Stadtrat eingereicht haben. Die Politiker fordern, dass die CG neben den für Schulbauten vorgesehenen Flächen unter anderem auch das Baufeld für kulturelle Nutzungen kostenfrei der Stadt überträgt, weil die CG-Gruppe ihrerseits von einer zwischenzeitlichen Erhöhung der zu vermietenden Wohnfläche profitiert.

„Dies scheint der einzige Weg, die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung in ihrer Umsetzung zu garantieren“, mutmaßt die IG. Zu ihr gehören neben dem So&So folgende Leipziger Musikbühnen: Conne Island, Distillery, Elipamanoke, Institut fuer Zukunft, Mjut, Moritzbastei, Neues Schauspiel, Noch Besser Leben, Täubchenthal, UT Connewitz und Werk 2.

Von mwö