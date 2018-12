Leipzig

Klassische Songs wie „ Abenteuerland” und „Wenn sie diesen Tango hört” zaubern am Dienstagabend 7000 Fans in der Arena in Leipzig ein großes Lächeln ins Gesicht. Nach mehr als 30 Jahren im Musikgeschäft wissen die Musiker, was dafür nötig ist.

Das Konzert beginnt und es scheint, als ob die Männer auf der Bühne am liebsten jeden Besucher einzeln begrüßen wollen. Nach etlichen Konzerten spricht die Band nicht mehr von Fans, sondern von Freunden. Freundschaft ist ein wichtiges Stichwort bei Pur, was sich in ihren Songs und Aussagen widerspiegelt.

Neben den Klassikern präsentiert Pur Songs aus ihrem neuen Album „Zwischen den Welten“.

Zur Galerie Die Fans waren begeistert vom Konzert. Das sind die Bilder.

Das Lied „Freund und Bruder“ widmen die Musiker dem erkrankten Keyboarder Ingo Reidl. Nicht nur die Bandmitglieder sind sichtlich gerührt. Die Band schaut optimistisch in die Zukunft: Sie hofft darauf, ihren Band-Kollegen im nächsten Jahr bei der Open-Air-Tour wieder auf der Bühne zu sehen.

Die Songs „Bis der Wind sich dreht” und „Neue Brücken” spielen die Musiker, während auf der Leinwand Bilder von Vertreibung und Flucht, der NS-Zeit und einigen Politikern aus den Reihen der AfD projiziert werden. „Das sind Lieder, die wir vor ewigen Jahren komponiert haben. Wir haben immer gehofft, dass wir sie irgendwann nicht mehr spielen müssen. Aber gegen den zunehmenden Rechtsruck müssen wir uns stellen. Und wir sind viele”, sagt Sänger Hartmut Engler, während das Publikum laut applaudiert.

Von Maria Sandig