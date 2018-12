Leipzig

Sollten alte Vorhersehungen wahr werden? Oder war vielleicht früher alles besser? Die Witwe Schlotterbeck sah einst voraus, dass der Räuber Hotzenplotz ein Wirtshaus mit dem Namen „Zur Räuberhöhle“ eröffnen würde. Wie dieser Ruhestand zur Weihnachtszeit aussehen könnte, erforscht „Hotze. Die Weihnachtsgesellschaft“, eine Räuberpistole ganz frei nach Otfried Preußlers „Räuber Hotzenplotz“. Am Mittwoch feierte das Stück von Christoph Awe und Maria Weiße seine Premiere in den Cammerspielen.

Awe und Weiße, die sowohl für den Text als auch Konzept und Regie verantwortlich zeichnen, zeigen ein ganz besonderes Händchen für Einrichtung, das man so einem alten Räuber wie Hotze, wie ihn nur seine Freunde nennen dürfen, gar nicht zugetraut hätte. Mit einem Weihnachtsbaum und einer Vielzahl kleiner, weihnachtlicher Deko-Details mit dem gewissen Trashfaktor – darunter ein Elch mit Sonnenbrille und blinkendem Anstecker – und einer festlich dekorierten Tafel erhält das auf der Bühne dargestellte Wirtshaus den heimeligen Charakter einer Ein-Zimmer-Wohnung. Es sieht fast aus wie auf dem Set einer alten, gemütlichen Fernsehsendung, als der Ex-Räuber, perfekt besetzt mit Mathias Schäfer, die Bühne betritt. Wer schon immer wissen wollte, was ein alter Räuber drunter trägt, erhält bei „Hotze“ die Antwort.

Schon bald trudeln auch die üblichen Verdächtigen ein: Die Großmutter, gespielt von Isa Hupe, wird vom Seppel ( Alina Tillenburg) vorbei gebracht, Polizeioberwachtmeister Dimpfelmoser ( Simeon Wutte), von der Großmutter liebevoll Dimpfi genannt, kommt und schlägt sich den Bauch mit Kuchen und Sprühsahne voll. Doch eines Beamten Arbeit ist nie getan, denn jemand hat edle Rehbratwürste gestohlen. Indessen kommt Kasperl ( Patricia Franke) dazu, der mittlerweile ein Kapitalist ist und für einen Pharmakonzern arbeitet, während sich der idealistische Seppel um die Großmutter kümmert.

Rehbratwürste und Schwammerlsuppe

Es gibt also ausreichend Konfliktpotenzial für eine gelungene Weihnachtsgesellschaft. Die Dynamik zwischen den alten Weggefährten ändert sich immer wieder, zwischen Vorwürfen, Verbundenheit und Vergangenheit gibt es Raum für Seitenhiebe, schiefe Blicke, laut erzählte Geschichten und betretenes Schweigen. So ist nie ganz sicher, ob es hier um ein Zusammentreffen von alten Bekannten geht, die sich auseinander gelebt haben, oder eine Inszenierung seitens des ehemaligen Verbrechers. Ob Hotzenplotz nun die Würste gestohlen hat? Zumindest tut er sich ziemlich gütlich an den Würsten auf dem Tisch. Indessen fließt der Schnaps.

Um eine stets klare Handlung geht es bei „Hotze“ weniger als um herrlich ungelenke Momente, Annäherungen und alte Geschichten. Knackige und gut platzierte Brüche der vierten Wand sorgen dafür, dass die Zuschauer immer wieder ins Geschehen eingebunden werden. Außerdem ist die Räuberpistole mit vielen kleinen Anlehnungen an Preußlers Bücher gespickt, von Großmutters Kaffeemühle bis zu einem Gag mit der Schwammerlsuppe. Dabei passt alles mit kreativen Ideen und einer Prise Popkultur gut in die Gegenwart.

Für Kinder ist das Stück seitens der Veranstalter übrigens nicht empfohlen. Was ist also der Sinn all dessen? Alkohol löst einige Probleme, die Kekse auf dem Tisch die restlichen? Oder vielleicht, dass an Weihnachten am Ende doch irgendwie alles gut wird? „Hotze“ ist jedenfalls am Ende eine kurzweilige Stunde Unterhaltung.

Weitere „Hotze“-Termine Freitag und Samstag, jeweils 20 Uhr, in den Cammerspielen, Kochstraße 132, Eintritt 8 bis 15 Euro

Von Miriam Heinbuch