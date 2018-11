Dresden

Dass Rammstein 2019 in Deutschland auf Tour gehen, ist klar. Um die genauen Locations aber macht die Vorzeigeband der Neuen Deutsche Härte ein großes Rätselraten. Fans sollen Hinweise in den jeweiligen Städten suchen und unter dem Hashtag #gebtfeinacht in den sozialen Netzwerken posten.

Jetzt ist offenbar ein Plakat in Dresden aufgetaucht. Twitter-Nutzer „Freekmastah“ hat es gepostet. Demnach findet am 12. und 13. Juni ein Doppelkonzert statt, und zwar im Rudolf-Harbig-Stadion.

Weitere Hinweise gibt es unter anderem in Berlin am Hackeschen Markt, Alexanderplatz sowie an der Warschauer Straße. Auch aus Belgien und den Niederlanden sind bereits Projektionen gesichtet und aufgenommen worden. Veranstalter MCT gibt auf Nachfrage des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) dazu noch nichts bekannt – befeuert aber die Spekulationen kräftig mit: Die Posts sind auch auf der Instagram-Seite der Agentur zu finden und unter dem vom Hackeschen Markt steht als Fotoquelle die Agentur selbst.

Bis die Tourdaten allerdings offiziell bekannt gegeben werden, bleiben die Posts mit einem Fragezeichen versehen. Eines ist jedenfalls sicher: Besseres Viral-Marketing geht nicht.

Von fkä/RND