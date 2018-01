Raubkunst in sächsischen Museen: Der Skandal um die Benin-Bronzen

Über 200 geplünderte Antiquitäten des Königreichs Benin befinden sich in Museen in Dresden und Leipzig. Ein internationales Team unter Leitung des Leipziger Journalisten und Afrikanisten Lutz Mükke recherchierte Hintergründe und Restitutionsansprüche. In einer Artikelserie berichten wir über den milliardenschweren Raubkunst-Skandal.