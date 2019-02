Leipzig

„Wir haben hier den kleinsten Raum – 45 Quadratmeter für eine Klasse mit fast 40 Mitgliedern.“ Clemens von Wedemeyer, Professor für Expanded Cinema, verweist auf die strukturellen Umbrüche und Erweiterungen der Hochschule in den letzten Jahrzehnten innerhalb der überkommenen Hülle.

Da reicht auch die Außenstelle in der Trufanowstraße trotz intensiver Nutzung nicht aus. Und er betont, dass man sich Medienkunst nicht so vorstellen darf, dass die Macher ausschließlich hinter Laptops hocken. Es braucht Raum.

Für andere Fachbereiche wir Installation, Fotografie oder Malerei gilt das nicht weniger. Doch das ist nur eines der Probleme, die von der Hochschulleitung als existenziell eingestuft werden. Im Flugblatt heißt es einleitend: „Die HGB erhält keine auskömmliche Grundfinanzierung. Sie ist nicht mehr in der Lage, die Qualität der Lehre in allen Bereichen zu gewährleisten.“ Manche Professorenstellen sind gesperrt oder unbesetzt, anstehende Reparaturen können nicht realisiert werden, auferlegte neue Pflichtaufgaben zweigen Ressourcen ab und und und ...

Relikte der künstlerischen Produktion

Im Januar sollte die Hochschule den vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur vorgelegten Finanzplan für das Jahr unterzeichnen – und tat es nicht. Seitdem unterliegt die Schule quasi der Zwangsverwaltung, darf pro Monat nicht mehr als ein Zwölftel des Budgets ausgeben.

Eine Folge: Den traditionellen Rundgang Mitte Februar als herausragendes Ereignis des ganzen Jahres wie gewohnt umzusetzen, wäre schlicht nicht möglich gewesen. Statt zu improvisieren, entstand der Gedanke, den Rundgang zwar nicht ausfallen zu lassen, aber zum radikalen Protest umzuformen.

Leere Wände, sogar das meiste Mobiliar wurde aus den Klassenräumen herausgeräumt. Manche erstrahlen in einem ungewohnt frischem Weiß. Manchmal findet der Besucher Relikte der künstlerischen Produktion, zeichnen sich Umrisse eines Keilrahmens durch Farbspritzer ab. Und in einem Raum fand man die Studierenden sogar beim Drucken fantasievoll gestalteter Geldscheine vor.

Solidaritätsbekundungen

Es liegt auf der Hand, dass der Gedanke eines „weißen“ Rundganges nicht jubelnd aufgenommen wurde. Insbesondere für die Diplomanden ist es hart, sich nicht wie üblich präsentieren zu können. Doch auch für die zukünftigen Malerinnen und Maler höherer Semester ist das Fest im Februar eine gute Gelegenheit, die Aufmerksamkeit von Galeristen zu bekommen. Eine erste Klasse schrieb eine Solidaritätsbekundung, eine zweite folgte, dann weitere. Ohne dabei glücklich zu sein, machte schließlich die gesamte Studentenschaft mit, ebenso die Lehrkräfte.

Am Abend des Donnerstages, zur Eröffnung, füllten kaum weniger Besucher als zu den Rundgängen der Vorjahre den zentralen Lichthof. Manche, um die Unterstützung der Forderungen zu demonstrieren, andere wussten einfach nicht, welche Überraschung sie erwartet.

„Zwar sind wir keine Hochschule, an der nichts mehr funktioniert“, sagte Rektor Thomas Locher in seiner Begrüßung. „Ganz im Gegenteil, wir versuchen hier seit langer Zeit mit dem Mangel der Finanzierung kreativ zurecht zu kommen.“ Kreativ wäre es natürlich, den Widerstand mit den ureigensten Mitteln zum Ausdruck zu bringen. Das wurde seit Jahren gemacht, ohne spürbaren Effekt. Darum also dieser außergewöhnliche Schritt.

Besuch aus Dresden

Die Vorsitzende des Studierendenrates Luisa Hohlfeld verwies in ihrer Rede auf die von privaten Think-Tanks vorangetriebene neoliberale Ökonomisierung des Hochschulwesens unter dem Stichwort New Publik Management, das immer mehr Einfluss auf die Entscheidungsträger in der Politik gewinnt.

Der Rundgang ist nicht ausgefallen, er wurde nur ganz anders umgesetzt als ein Angebot an die Öffentlichkeit, darüber zu diskutieren. Hat das funktioniert? Sowohl Eva-Maria Stange, Ministerin für Wissenschaft und Kultur, als auch Holger Mann, der in der SPD-Landtagsfraktion für Hochschulen und Wissenschaft zuständig ist, waren am Freitag zu Gast.

Über die Mauern der Schule hinaus

Da es keine vorab geplanten Besprechungen waren, konnten dabei keine protokollreifen Ergebnisse herauskommen. Ansonsten hielt sich der Besuch des Rundgangs auf verständlichen Gründen in Grenzen, ernsthafte Diskussionen waren nicht all zu zahlreich. Auch auf der zum offenen Forum umfunktionierten Internetseite der Akademie sind eher Bemerkungen zu Professoreneinkommen zu finden oder Vorschläge, die Schule doch am besten in eine GmbH umzuwandeln, als tiefschürfende Auseinandersetzungen.

Als Enttäuschung möchte Luisa Hohlfeld das trotzdem nicht bezeichnen. „Es bildet einen realen Diskurs ab. Es ist interessant, damit konfrontiert zu sein. Man hört Meinungen, die uns sonst so nicht erreichen würden. Das fließt in unsere Strategie für die weitere Kommunikation ein.“

Letztlich ist es auch eine Auseinandersetzung über die Mauern der Schule hinaus. Wie viel Kunst braucht die Gesellschaft und mit welcher Erwartungshaltung wird sie aufgenommen? Leipzig profitiert ganz eindeutig von der HGB. Die reiche Galerien-Szene wie auch die Dichte an Off-Spaces als Faktoren für die überregionale Attraktivität der Stadt sind ohne HGB-Absolventen schwer vorstellbar.

Die leeren Wände dokumentieren auf drastische Weise eine Krise. Die Voraussetzungen dafür wurden durch die sächsische Landespolitik geschaffen. Doch auch innerhalb des Hauses sind sicher noch viele Auseinandersetzungen nötig, wie man damit sinnvoll umgeht und gegensteuert.

HGB-Rundgang: noch Sonntag 11-20 Uhr, Wächterstraße 11 in Leipzig

Von Jens Kassner