Eine Stunde vergeht, bis in Mahlers Zweiter Sinfonie der Chor einsetzt. Das wäre Dirigent Risto Joost zu spät gewesen. Er setzt am Sonntag in Leipzig ein kurzes Vokalstück an den Beginn des 1. MDR-Konzertes der Saison. Am Ende dankt das Publikum für diesen Abend jubelnd.