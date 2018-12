Leipzig

Mit Hungerherzen und Wunderkerzen beginnt das Konzert der Randgruppencombo im Werk 2. Combo-Leiter Heiner Kondschak, wie Gerhard Gundermann 1955 geboren, erzählt, dass es in Berlin gerade erst voll und toll gewesen sei und freut sich unmittelbar darauf über rekordverdächtige 1100 Gäste im Leipziger Süden. Die sind vom ersten Lied an dabei, singen mit, tanzen und schwelgen in Erinnerungen.

Das musikalische Erbe des vor 20 Jahren gestorbenen Lausitzer Liedermachers wurde am 29. Dezember also von Theaterleuten aus Tübingen gepflegt – ungewöhnlich, da die Schwaben das aber bereits seit 18 Jahren tun, auch schon eine Selbstverständlichkeit.

Wunderkerzen: Das Publikum feiert mit. Quelle: Dirk Knofe

Seit 2013 spielt die Randgruppencombo zum Jahresende in der Kulturfabrik am Connewitzer Kreuz. In diesem Jahr hat der „ Gundermann“-Film von Andreas Dresen das Verlangen noch einmal gestärkt. Ein Großteil des Publikums kennt die Texte, die Biografie und natürlich die Melodien, die hier in Big-Band- bzw. Orchesterbesetzung von der Bühne klingen.

Vom astreinen Flöten-Folk über geradeaus gespielten Ost-Rock bis hin zu beinahe vergessenem Singeklub-Chorgesang ist alles dabei. Zwischendurch - das muss sein! – erzählt Kondschak Anekdoten, davon wie er einst bei Gundermanns Witwe Conny die Genehmigung für sein Treiben einholte, wie er Werkzeugtasche, Fliederteekanne und weitere Reliquien in Hoyerswerda in Augenschein nahm oder wie er unlängst Gundermanns Tochter Linda und deren Band „Die lauten Bräute“ begegnete.

Gundermann hatte den Dreh raus

Sogar das Schwäbische Tageblatt kommt in den Zwischenansagen vor, veröffentlichte es doch Geburtsanzeigen mit Gundermannzeilen: „Du bist in mein Herz gefallen / Wie in ein verlass’nes Haus / Hast die Türen und Fenster weit aufgerissen / Das Licht kann rein und raus ...“ Der singende Baggerfahrer hatte eben den Dreh raus, reihte einfache Worte wie Katze, Haus, Brot und Schnaps so wundervoll aneinander, dass Volksliedhaftes, Populäres entstand.

Seine „Brunhilde“ zum Beispiel erreicht die Herzen von Kellnerinnen und Philosophiedozenten, von Arbeiterkindern und Personalreferentinnen. Da liegen alte Kissen auf Bänken hinterm Haus, werden Feste gefeiert und fliegt einer mit dem Fahrrad durch die Wiesen („Und was sollte besser sein als so ein Abend in Frieden?!“). Das spricht Sehnsüchte nach Überschaubarkeit und Harmonie an.

Fährmänner, Engel und Zauberteppiche wiederum schaffen die Verbindung in die Märchenwelt, ohne dass der Bezug zur Wirklichkeit verlorengeht. Apropos Wirklichkeit: Wahrscheinlich würde Gundermann heute für die Braunkohle kämpfen – aus Trotz, Stolz und ähnlichen Gefühlen. Auch als arbeitslos gewordener Baggerfahrer hatte er sein Revier nicht verlassen und lernte um zum Tischler.

Lieder wie eine Bombe

Die Lieder seien ihm 1999 „wie eine Bombe in den Bauch geknallt“, erzählt Kondschak. Man hatte ihm eine Kassette zugesteckt, die er zunächst nicht hören wollte. Dann aber riss er mit seiner neugewonnenen Begeisterung andere mit und brachte das halbe Theater dazu, mit ihm Gundermann aufzuführen. Bis heute besteht die Randgruppencombo zu einem großen Teil aus den Leuten von damals, ergänzt um ein paar neue Gesichter.

Eher zu Letzteren gehört Tini Stiefelmayer. Die fröhliche Geigerin, die im Werk 2 die Komoderatorin gibt, spielt ansonsten High Energy Celtic Folk – das hört man. Ebenso hört man, dass Kondschak anders als Gundermann klingt, im Gegensatz zu Filmdarsteller Alexander Scheer oder dem aus Leipzig stammenden Christian Haase, der mit Gundis Originalband, der Seilschaft, durch die Gegend zieht. Schön, wenn mehrere ein solches Erbe bewahren.

Von Bert Hähne