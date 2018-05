Leipzig

Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „Zimmer mit Blick“ kehrt die erfolgreiche Pop-Gruppe Revolverheld zu den Ursprüngen ihres Erfolgs zurück.

Zur Galerie Konzert von Revolverheld im Werk II in Leipzig.

Während der Club-Tour 2018 spielen die vier Hamburger in verhältnismäßig kleinen Clubs und kommen ihren Fans so ganz nah. So auch in Leipzig, wo Revolverheld am ersten Mai ein Konzert im ausverkauften Werk II gab.

lvz.