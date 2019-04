Leipzig

Bei kaum einem anderen Werk stellt sich so dringlich die Frage aller Fragen: Warum? Dabei ist schon die nach dem Werkcharakter schwer zu beantworten bei Felix Mendelssohn-Bartholdys 1841 für ein Palmsonntags-Konzert in der Leipziger Thomaskirche eingerichteter Fassung von Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion, die am Karfreitag des Jahres 1727 am gleichen Ort ihre Uraufführung erlebte. Dabei ist diese Frage die erste, die ein Interpret sich stellen und beantworten muss: Geht es hier eher um Bachs Passion, um ein barockes Oratorium mithin? Oder geht es eher um die Leipziger Romantik? Um Mendelssohns Erfindung „Historischer Konzerte“, die aufführungspraktisch alles andere als „historisch“ waren-schon die alten Stücke waren ja mindestens exotisch, hätte man sie auch noch alt klingen lassen, viele Zuhörer hätten wohl befremdet bis amüsiert den Saal verlassen.

Mendelssohns Gründe existieren nicht mehr

Sei es, wie es sei: Wer 2019 Mendelssohns Fassung musiziert, muss wissen, wo er steht. Denn all die Gründe, die Mendelssohn veranlassten, sie einzurichten, sie existieren ja heute nicht mehr. Heutige Orchester verfügen ganz selbstverständlich zum Beispiel über tiefe Oboen-Instrumente. Auch das des Mitteldeutschen Rundfunks, von dem MDR-Chorchef Risto Joost am Sonntagabend im anständig besuchten „Zauber der Musik“ seine Schäfchen begleiten ließ. Es gibt also eigentlich keinen Grund mehr, die entsprechenden Partien der Matthäuspassion Klarinetten und Bassetthörnern anzuvertrauen. Generalbass- und Continuo-Experten in Leipzig zu finden, ist auch kein Problem mehr, was Mendelssohns bizarre Einrichtig für zwei doppelgriffige Celli eigentlich obsolet macht. Und selbst die Länge von Bachs unerreichtem Meisterwerk schreckt heute niemanden mehr.

Gekürzter Bach

Dabei bleiben gerade Mendelssohns rigorose Kürzungen am ehesten hängen von der Aufführung des Chorchefs, der am Ende der Saison nach vier Spielzeiten aus dem Amt scheidet. Denn ihm scheint es ansonsten vor allem darum zu gehen, diese Matthäuspassion so weit wie möglich nach Bach klingen zu lassen, oder, besser, nach dem Bild, das er von Bach hat: federnd, luftig, transparent, flüssig, unaufgeregt, sachlich lässt er die Passions-Reste klingen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen so unaufgeregt und sachlich, dass es ein Segen ist, dass nach zwei Netto-Stunden die Leiden Jesu nach Matthäus vorüber sind.

Momente für die Ewigkeit

Ja, die Aufführung hat große Augenblicke: Wie Ilse Eerens in „Aus Liebe will mein Heiland sterben“ ihren schlackenlosen Sopran blühen lässt über den entrückten Tönen der Soloflöte, die mit den beiden Klarinetten zur himmlischen Orgel verschmelzen, das ist ein Moment für die Ewigkeit. Was die beiden Cellisten Norbert Hilger und Michael Pfaender gemeinsam mit Yun Sun am Kontrabass aus dem Continuo der Evangelisten-Erzählung herausholen, ist atemberaubend. Da münden Präzision und, äußerster Klangfarben- und Artikulations- und Einfallsreichtum auf engstem Raum in eine dramatische Kraft, die beweist, wie tief Mendelssohn Bachs Musik bereits verinnerlicht hatte.

Spirituelle Schönheit

Das allerdings sind Felder, auf denen Jost sich leitungstechnisch weitgehend zurückhält. Doch zeichnet auch er für einige Höhepunkte verantwortlich: Der Choral „Wenn ich einmal soll scheiden“ streift zwar als hauchzarte Liebkosung die Grenze zum Sentimentalen, und doch ist es beinahe unmöglich, dem Sog der spirituellen Schönheit dieser Stimmen aus einer gewiss besseren Well zu entrinnen. Auch in den Turbae gelingen Joost mit seinem sensationellen Chor Augenblicke von beinahe verstörender Kraft.

Ungenutzte Herrlichkeiten

Auf zu weiten Strecken aber gilt: Joost kann oder will inhaltlich nicht wirklich etwas anfangen mit den Herrlichkeiten, die alle Beteiligten im fortwährend anbieten: Ilse Eerens, die Altistin Catriona Morison, der Tenor Maximilian Schmitt, Krešimir Stražanac als Christus, der kurzfristig noch die Arien übernahm. Dabei hätten sie alle zweifelsfrei auch die Kraft, die Farben, den Willen, mehr Mendelssohn-Antworten auf Bach-Fragen zu geben. Gleiches gilt für den hier zweigeteilten Chor. Mit dem lässt Joost, der das Stück wirklich bis ins Detail kennt und kann, technisch nichts anbrennen, hat auch bei der Vorbereitung offenhörlich ganze Arbeit geleistet. Aber so homogen es von rechts und links klingt, so sinnlich und beweglich, so präzise artikuliert und geschmackssicher artikuliert: Es erzählt nichts von Mendelssohn, spricht schon gar nicht zum Herzen, bleibt beim gekürzten Bach stehen – zu dem im Übrigen in aufführungspraktischen Fragen andere mehr zu sagen haben.

Ungelöste Fragen

Beim Orchester verhält es sich nicht anders. Sieht man beiderseits von den Geigen ab, die Präzision im Zusammenspiel offenbar für überschätzt halten, ist auch hier alles da, was nötig wäre, um mit heutigen Ohren die Begeisterung wiederzuerwecken, die Bach bei Mendelssohn ausgelöst hat. Aber dafür wäre mehr nötig als handwerkliche Gediegenheit. Mit der allein jedenfalls ist sie nicht zu beantworten, die Frage aller Fragen.

