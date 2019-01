Wien

Es wäre leicht, dieses Aufeinandertreffen als einen Gegensatz zu erzählen: hier Nelsons, der Dirigent mit dem Faible fürs Moderne, und sein Orchester aus dem hippen Leipzig – dort Thielemann, der Mann für die deutsche Spätromantik, und seine Staatskapelle aus dem konservativen Dresden.

Nur haut diese Darstellung nicht so recht hin, tut sie doch dem Klischees zum Trotz erstaunlich oft sehr frisch wirkenden Dirigat Christian Thielemanns unrecht. Und vor allem hat Andris Nelsons in den zurückliegenden Jahren durchaus altmodische Vorlieben erkennen lassen, weniger durch den Fokus aufs klassisch-romantische Repertoire – das gehört bei einem Gewandhauskapellmeister nun einmal zur Stellenbeschreibung – als durch die manchmal philharmonisch breite Art und Weise, in der er es darbietet.

„Battle of the Säxes“?

Wie man es auch dreht und wendet: Es ist schon eine besondere Pointe, dass in dieser Woche die beiden Weltklasseorchester aus Sachsen im Wiener Musikverein gastieren – die Leipziger am Montag und Dienstag, die Dresdner am Mittwoch und Donnerstag. Obendrein treten beide mit Repertoire auf, das eher an der Pleiße zum Tafelsilber gezählt wird: Mendelssohn und Schumann nämlich, im Falle der Staatskapelle treten noch Weber und Bruckner hinzu.

Bei Schumann ergeben sich in der Kombination der Konzertprogramme sogar drei Viertel eines Symphonien-Zyklus. Wobei natürlich Schumann biographisch gesehen auch ein Dresdner Komponist war.

Was auf den ersten Blick wie ein geplantes „Battle of the Säxes“ aussieht, ist wahrscheinlich eher planerischen Zufällen der drei beteiligten Institutionen zu verdanken. Denn der Musikverein ist weniger für eine ausgeklügelte Saison-Dramaturgie bekannt als für das Aufreihen großer Namen. Und Symphonik ist schließlich kein Preisboxen, ein Tourneekonzert kein Talentwettbewerb.

Andris Nelsons am Pult des Gewandhauses in Leipzig. Quelle: André Kempner

Manche Wiener Musikenthusiasten werfen sicher dennoch einen auch sportiven Blick auf das große Schaulaufen, das sie im Goldenen Saal im Laufe einer Spielzeit erleben können, und vergleichen die Auftritte der Sachsen: untereinander, mit ihren Gastspielen der letzten Saison oder auch mit anderen Spitzenorchestern, etwa dem London Symphony Orchestra, das Mitte Februar als nächstes hier gastiert.

Fans gibt es genügend

Die Sympathien sind vorab vermutlich in etwa gleich verteilt. Klar, das Wiener Publikum liebt Christian Thielemann. Gerade erst hat er das Neujahrskonzert dirigiert, das größte (und österreichischste) TV-Event der klassischen Musik. Im Mai leitet er die Blockbuster-Premiere von Strauss’ „Die Frau ohne Schatten“ zum 150. Geburtstag der Wiener Staatsoper.

Doch Andris Nelsons ist kaum weniger gefragt: Er soll beim nächsten Neujahrskonzert ans Pult der Wiener Philharmoniker treten, die ihn ohnehin regelmäßig einladen, 2017 sogar zu einem Beethoven-Zyklus – den vertraut man auch nicht jedem an. Der Musikverein hat seine Auftritte mit den Orchestern aus Boston, Leipzig und Wien in dieser Saison zu einem Abo-Zyklus geschnürt. Fans hat hier also auch der Lette genügend.

Vollbremsungen in der „Glücklichen Fahrt“

Die Vermutung, dass sich die Chefdirigenten aus Leipzig und Dresden in ihrer Musikauffassung gar nicht so stark unterscheiden, bestätigt sich in Teilen. Beide gehen mehr von der Schönheit des Moments aus als beispielsweise von Erwägungen zu historisch korrekten Tempi.

So lässt etwa Nelsons am ersten Abend Mendelssohns „Meeresstille“ ganz aus dem Nichts entstehen und zeigt durch Vollbremsungen auch in der „Glücklichen Fahrt“ (dem zweiten Teil der Ouvertüre) immer wieder Rückbezüge auf. Das ist für sich genommen absolut stimmig und klug. Stirnrunzeln erzeugt es nur bei denen, die in die Partitur geblickt haben.

So gelingen mit dem Gewandhausorchester herrliche Kabinettstücke, zum Beispiel der detailverliebt ausmusizierte zweite Satz von Schumanns „Rheinischer“ Symphonie oder Mendelssohns brillante Ruy-Blas-Ouvertüre.

„A bisserl fad“

Doch will in beiden Konzerten der Leipziger nicht alles glänzen. Das liegt am ersten Abend ein wenig an Hélène Grimaud, die den Beweis zu erbringen versucht, dass man sogar das höchst romantische Schumann-Klavierkonzert zu subjektiv spielen kann. Kann am Montag noch eine „Rheinische“ – in eher gemessenen Tempi – dafür entschädigen, will am zweiten Abend, nun ohne Solistin, der Funke nicht mehr recht überspringen.

Ist es Erschöpfung oder Überdruss am Ende der Europatournee? Im Adagio von Schumanns zweiter Symphonie scheint es, als könnte Nelsons die Musiker kaum zu einer einheitlichen Vorstellung von Tempo und Artikulation führen. Und ausgerechnet Mendelssohns „Italienische“, eigentlich Leib-und-Magen-Stück des Orchesters, gerät, um es auf Wienerisch zu sagen, „a bisserl fad“.

Neben gelegentlichen Problemen im Zusammenspielen liegt das auch daran, dass Nelsons die Mittelsätze recht langsam angeht, obwohl doch beide „con moto“ zu spielen sind, als wolle er kompensieren, dass diese Symphonie keinen ausgeprägt langsamen Satz aufweist.

Dirigent Christian Thielemann zum Jahreswechsel mit den Wiener Philharmonikern. Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Am Mittwoch bei der Staatskapelle folgt der nächste Mendelssohn-Liebling, das Violinkonzert in e-Moll. Auch hier herrscht im Spiel Frank Peter Zimmermanns und Christian Thielemanns nicht gerade nüchterne Strenge im Umgang mit dem Notentext vor, doch sind die Wendigkeit des Orchesters, der Ton des Geigers und nicht zuletzt die Spielfreude der beiden Herren einfach ansteckend – Thielemann erweist sich nämlich ein weiteres Mal als ein fabelhafter Begleiter, der einen Solisten auf Händen tragen kann. Die Chuzpe Zimmermanns, danach dem etwas konsternierten Publikum Bartóks berührende, aber auch ganz schön sperrige „Melodia“ als Zugabe zu reichen, muss man auch erst mal haben.

Bad im Luxusklang

Spätestens nach der Pause hört es dann auf mit der Vergleichbarkeit, da nun mit Bruckner das ganz große spätromantische Besteck zum Einsatz kommt. Die relativ selten aufgeführte zweite Symphonie gerät, man muss es so sagen, zur Sternstunde.

Thielemann badet im Luxusklang der großbesetzten „Wunderharfe“ Staatskapelle, ohne je über diese lange Strecke hinweg Kalkulation und Dramaturgie aus dem Blick zu verlieren – atemberaubend und sprachlos machend vor allem im schier endlosen Andante.

Wurde den beiden Vorabenden Nelsons freundlich akklamiert, gibt es für dieses tief bewegende Konzert Salven von Bravi und – eine Spezialität des Hauses – Nach-Applaus für Thielemann, noch lange nachdem das Orchester von der Bühne abgetreten ist. Diese Konzertwoche kann also nur aus der Sicht eines der beiden Orchester vollkommen zufriedenstellen. Denn nein, ein Wettstreit war das nicht. Aber er ging zugunsten der Dresdner aus.

Von Benedikt Lessmann