Der Einzelne in der Gesellschaft, Konformitätsdruck versus freie Entfaltung: Mit diesem Fokus zeigt Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe am 29. September „Faust I“. Den Theaterrahmen verlässt im Anschluss „Faust II“. Auf drei Touren werden von Goethe aufgeworfene Themen in ihrer heutigen Relevanz erkundet.