Leipzig

Sie war ja schon, erzählt Silje Nergaard gleich ziemlich zum Beginn ihres Auftritts, des Öfteren in Leipzig, aber noch nie zur Weihnachtszeit. Was ja nun wahrlich kein Umstand ist, den man der norwegischen Sängerin übel nehmen würde. Bisher. Denn am Mittwoch gab sie im fast ausverkauften Kupfersaal ein Konzert, ob dem man sich wünscht, das doch jetzt bitte alle Jahre wieder erleben zu dürfen.

„Christmas Time Is Here“ heißt programmatisch gleich der erste Song des Abends. Und der lässt umgehend, mal mit „Snowflakes“, mal mit „Sleigh Bells In The Air“ plus „Beauty Everywhere“, das Hundert-Prozent-Winterweihnachtsidyll wetterleuchten. Und ja: Es mag sein, dass allein ob dieser Pulverschneepoesie sich jeder Adventsmuffel bestätigt fühlen mag – nur, dass Silje Nergaard und ihre Band das musikalisch dann auf eine Art und Weise zu kredenzen verstehen, die gegen jedwede klebrig-zuckrige Sentimentalität auf geradezu wundersame Weise gefeit ist.

Das liegt nicht nur, aber maßgeblich am Gestus des Jazz, den Nergaard und ihre drei Musiker so handhaben, wie er am liebsten gehandhabt wird: Lässig souverän, mit Zuneigung, aber ohne Anbiederung. Die Arrangements der in gut 90 Konzertminuten gebotenen Stücke passen sich dabei perfekt Nergaards Stimme an. Sind lyrisch ohne Gesäusel. Sanft ohne Seichtigkeit. Atmen ruhig, klar, unmittelbar. Zeigen Könnerschaft, nicht ausgestellt, sondern selbstverständlich.

Famos aufeinander eingespielt

Merkt man gerade auch dann, als sich einmal ein Ohrring Nergaards während eines Songs selbstständig macht und zu Boden fällt. Und Pianist Helge Lien am Flügel die von der Sängerin elegant in Angriff genommene „Reparaturzeit“ mit einem sanft ironisch perlenden Solo begleitet.

Ein Moment, in dem sich verdichtet zeigt, was den ganzen Abend ausmacht. Es ist das wirklich famose Aufeinander-eingespielt-Sein dieser Band, die noch mit Finn Guttormsen am Bass und Jarle Vespestad am Schlagzeug drei erstklassige Musiker vereint, die allesamt die Stimme Nergaards zum Tragen bringen mit Stücken, die sich in den Weiten zwischen Jazz, Pop und Songwriting aus einem einfachen Grund nicht in Beliebigkeit verlieren: weil sie immer nach Silje Nergaard klingen.

Bitte alle Jahre wieder!

Wie selten heute derlei Unverwechselbarkeit ist, merkt man immer dann, wenn man diese Unverwechselbarkeit mal zu hören bekommt. Beim beschwingten „If I Could Wrap Up A Kiss“, das Nergaard mit einer hübschen Anekdote über den vergeblichen Versuch, ein Weihnachtsgeschenk für ihren Ehemann zu kaufen, ankündigt. Oder beim traumschönen Schlaflied „Hush Little Bird“, das die Sängerin einst ihrem aus Äthiopien adoptierten Sohn Jonah schrieb. Beides nun reiht sich auch deshalb so nahtlos ein in dieses Weihnachtsprogramm, weil hier schlicht und einfach von dem gesungen wird, was auch zu diesem „Fest der Liebe“ oft hinten ansteht. Die Liebe nämlich, die bei diesem Konzert in den dargebotenen neuen und alten Songs, denen in Englisch und denen in Norwegisch, beschworen wird. Und das – um es noch mal zu sagen – kein bisschen kitschverklebt!

Gilt sogar noch, wenn final „Stille Nacht“ erklingt. Erst von Nergaard in Norwegisch, dann, nach einem unwiderstehlichen „Bitte jetzt Sie!“, vom Publikum gesungen. Und das alles ruhig, klar, unmittelbar. Ja, so macht Weihnachten Freude. Es ist der schöne Schluss eines schönen Konzertes. Nächstes Jahr bitte wieder! Wünschen darf man ja mal. Ist ja Weihnachten.

Von Steffen Georgi