Saukomisch, sauböse: Philipp Weber

Gastspiel in Leipzig

Irrsinniger Witz wechselt mit politischen Pointen: Der Kabarettist Philipp Weber hat am Donnerstagabend bei den Leipziger Academixern geglänzt. In seinem jüngsten Programm „Philipp Weber No. 5: Ich liebe ihn“ schaut er hinter die Marketing-Mechanismen der Industrie, um Menschen dazu zu bringen, ihr Geld für nicht benötigtes Zeug auszugeben.