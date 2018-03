Schamlos: Hin- und mitreißendes Konzert von Erasure im ausverkauften Haus Auensee

Leipzig. Man muss es tragen können. Nachdem im ausverkauften Haus Auensee am Samstag das Saallicht erloschen ist, bringt zunächst ein kleiner Mann mit Anzug und Krawatte die 3500 Fans zum Jubeln: Vince Clarke eilt zu seinem Instrumenten-Turm, der in diesem Fall wörtlich einer ist. Gut zwei Meter über dem restlichen Geschehen wird der Klangtüftler des englischen Synthie-Pop-Duos Erasure in den kommenden anderthalb Stunden an Tasten und Reglern schalten und walten.

Zum Titelstück der britischen 80er-Jahre-Mystery-Serie „Tales of the Unexpected“ räkeln sich die Sängerinnen Valerie Chalmers und Emma Whittle im Gegenlicht, bis das Fernsehlied in eine vertraute Melodie übergeht. Endlich stapft auch Andy Bell auf die Bühne, setzt sich frei nach Marlene Dietrich verkehrt herum auf einen Stuhl und schmachtet mit den zwei Background-Frauen in hinreißendem Dreiklang „Oh, L’Amour“. Es ist beeindruckend, dass Bells Stimme offenbar an nichts verloren hat, seit Clarke und er 1985 mit dem Hit den ersten weltweiten Erfolg feierten.

Ein gutes Lied braucht drei gute Melodien

Bell, mittlerweile auch schon 53 Jahre alt, trägt untenrum zur Schlüppi nur Tätowierungen, Schuhe und Socken. Obenrum Glitzer-Shirt, Perlenketten und ein Jackett, das ausschaut, als hätte er vor Konzertbeginn noch schnell unter einer weißen Wachskerze geduscht. So jedenfalls lässt sich jugendfrei spekulieren. Im „Ausensee-Haus“ heißt er die Zuschauer willkommen. Auch sonst wird er meistens in sehr charmantem Deutsch mit dem Publikum sprechen. „Wie eine Maus in die Licht des Autos“ fühle er sich angesichts der Pressefotografen im Graben, gibt er zu bedenken. „Ich weiß nicht, was da zu tun ist.“

Dafür weiß sein Kollege von der Buchhaltung, Pardon, der musikalische Partner auf dem Sound-Turm, den Bell bald als „den Herrn hier“ vorstellt – der jedenfalls weiß genau, was seine Aufgabe ist: die vielen mitreißenden Ohrwürmer der mehr als 30-jährigen Erasure-Laufbahn abzuspulen. Und gelegentlich ein paar Gitarrenakkorde hinzuzufügen oder mit einem blinkenden Schellenring den Takt zu klopfen. „Ship of Fools“, „Mad As We Are“, „In My Arms“ wären da zu Konzertbeginn etwa zu nennen. Der heute 57-jährige Clarke setzte mit seinen ungeheuren Songwriter-Qualitäten Anfang der 80er bekanntlich zunächst Depeche Mode in die Spur. Und er hält sich auch bei Erasure bis heute an die Devise, dass ein gutes Lied drei gute Melodien braucht: eine in der Strophe, eine in der Brücke, eine im Refrain.

Bei jedem Tanzschritt euphorischer Szenenapplaus

Draußen sind die Minusgrade zweistellig, drinnen deutet Bell in die Fanreihen und spricht von „einer großen Heizung hier“. Vor „Chains of Love“ entledigt er sich des Jacketts, präsentiert den Glitzerfummel darunter und möchte wissen: „Wie sehe ich heute Abend aus?“ Bald wird er das Publikum noch fragen, ob er in dem Outfit eigentlich auch in zwei Wochen zum Skifahren aufbrechen kann. Hoffentlich glaubt er die Antwort der Zuschauer nicht.

Zwar steht der Sänger häufig einfach so auf der Bühne herum und trällert ins Mikrofon. Wenn er sich aber mal zu ein paar Tanzschritten entschließt, erntet er jedes Mal völlig zurecht euphorischen Szenenapplaus. Bell bedankt sich mit einem Knicks, verschüttet auf der Bühne aus Versehen ein Whiskey-Glas und intoniert weitere Gassenhauer. „Victim Of Love“, „Who Needs Love Like That“ und „Take Me Out Of Myself“, bei dem die Kolleginnen Chalmers und Whittle immer Bells Echo singen. So klingt es ein bisschen wie der Welthit „Only You“ von Yazoo als Kanon. Richtig, das Lied stammt ja übrigens auch aus Clarkes Feder.

Alles ist möglich; man muss es nur mit Überzeugung tun

Während man über derlei sinniert, zieht plötzlich Andy Bell auch noch das T-Shirt aus. Jetzt trägt er also nichts außer Perlenketten, Unterbuxen und Schuhwerk. Nun gut, zudem ein wenig Bauch. Von außen betrachtet mag so ein Auftritt hohes Witzfigur-Potenzial bergen. Aber in Wirklichkeit besteht absolut keine Gefahr. Hat man jemals einen Menschen gesehen, der auch ohne perfekte Körpermaße mit so viel Würde nackig dasteht? Ein Erasure-Konzert illustriert also nebenbei eine der 08/15-Weisheiten eines Managerseminars: Alles ist möglich; man muss es nur mit Überzeugung tun.

Überzeugend gelingt Erasure auch eine Synthie-Variante der Blondie-Hymne „Atomic“. Zu „Stop!“ geht dann unter anderem Rod Thomas auf dem VIP-Balkon der Halle total ab. Jede Songzeile lässt sich aus der Ferne von seinen Lippen ablesen. Als Sänger von Bright Light Bright Light hat der Waliser schon im Vorprogramm die zahlreichen Anknüpfungspunkte des eigenen Schaffens an Erasure demonstriert und betont, dass das seine Lieblingsgruppe sei.

Ihr fulminantes Finale, zu dem gleich noch „Sometimes“ und als Zugabe „A Little Respect“ gehören werden, läutet die Hauptband mit „Always“ ein, dessen Brückentext den Konzertabend bestens zusammenfasst: „When it’s cold outside / Am I here in vain? / Hold on to the night / There will be no shame.“ Ja, draußen ist’s kalt, aber nein, hier drinnen seid ihr keineswegs vergeblich. Und in dieser Nacht gibt es eh keinerlei Grund, sich für irgendetwas zu schämen.

Von Mathias Wöbking