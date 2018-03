Schau des Leipziger Künstlerpaares Annette & Erasmus Schröter

Die gemeinsame Ausstellung von Annette und Erasmus Schröter im Museum der bildenden Künste Leipzig zeigt ausgewählte Werkgruppen aus dem umfangreichen Schaffen des Leipziger Künstlerpaares, die beide an der hiesigen Hochschule für Grafik und Buchkunst studierten.

Vom 8. März bis zum 21. Mai 2018 werden in der Schau sowohl die Beziehungen und Schnittmengen wie auch die jeweilige Eigenständigkeit der künstlerischen Positionen deutlich. Eröffnet wird die Ausstellung am 7. März 2018 um 18 Uhr.

Malerin Annette Schröter

Die Malerin Annette Schröter (*1956) wird mit dem großformatigen Gemäldezyklus "Frauen in Tracht" und der von dem Schweizer Schriftsteller Robert Walser angeregten Werkgruppe "Spaziergang im Schnee" in der Ausstellung vertreten sein. Von ihren raumgreifenden Papierschnitten wird eine Auswahl gezeigt, die nicht eingelöste gesellschaftspolitische Utopien und urbanen Wildwuchs genauso evoziert, wie triviale Versatzstücke unserer Alltagskultur. Die aktuelle Neuinterpretation des alten Mediums Scherenschnitt erfährt dabei durch Annette Schröter ganz wesentliche Impulse.

Fotograf Erasmus Schröter

Im Zentrum der Präsentation des Fotografen Erasmus Schröter (*1956) steht seine Auseinandersetzung mit dem menschlichen Porträt. Großformatige, inszenierte Fotografien in Schwarzweiß und Farbe von weiblichen Darstellerinnen im Stadtraum und Aufnahmen ihrer männlichen Entsprechungen sind neben Arbeiten zu sehen, die junge Anhänger der Wave Gotik Kultur zeigen.

Die Schnittmengen des Künstlerpaares werden am Deutlichsten in der gemeinsam geschaffenen Serie ‚Hasenland’. Mit den Mitteln der inszenierten analogen Schwarzweiß-Fotografie und der bizarren Verkleidung umreißen sie auf ironisch-lapidare Weise vieldeutige Szenerien, aber auch die Außenseiterposition des Künstlers in der Gesellschaft.

Die Schau

Die Ausstellung kombiniert diese Werk-Zyklen mit Objekten aus den ambitionierten Sammlungen, die Annette und Erasmus Schröter in vielen Jahren zusammengetragen haben und die eng mit ihrem künstlerischen Schaffen und ihrer Biografie verbunden sind. Dazu gehören unter anderem eine umfangreiche 'Echt-Foto-Postkarten-Sammlung', die vor allem architektonische und ideologische Aspekte der DDR-Alltagswelt abbildet und die Sammlung von stark farbig gemusterten Tabletts aus Thüringen, die zwischen 1912 und 1989 hergestellt wurden.

Das Prinzip der Sammlung in der Sammlung durchzieht die Ausstellung und beleuchtet unterschiedlichste Dimensionen wie das Verhältnis von Künstler und Kollektiv, Original und Reproduktion, Individuum und Gesellschaft, Geschichte und Utopie.

Annette & Erasmus Schröter. Montevideo

vom 8. März bis 21. Mai 2018

im Museum der bildenden Künste Leipzig