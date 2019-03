Leipzig

Zuerst schuf Gott Himmel und Erde, so steht es in der Bibel. Weil es ihm aber zu dunkel war, knipste er das Licht an, und weil ihm das wiederum zu hell brannte, schied er es von der Finsternis und nannte das Ganze Tag und Nacht. So begann die göttliche Sieben-Tage-Woche, an deren Ende Adam und Eva stehen. Gott sah, dass es gut so war. Aber ginge es nicht vielleicht auch anders? Wenn du der Schöpfer wärst – würdest du alles genau so machen?

Mit dieser Frage setzt sich das Tanzpaar im namensgebenden Stück des dreiteiligen Tanzabends „If you were god“ von Martin Harriague auseinander. Ergänzt wird es dabei von Musik und Poesie des amerikanischen Dichters Derrick C. Brown, der selbst nicht vor Ort ist. Er hat gemeinsam mit Harriague die Performance entwickelt, die sich weniger mit Religion an sich als mit der Schöpfung selbst beschäftigt. Für die Aufführung in Leipzig wurde der Text übersetzt und angepasst – eine Herausforderung, wie Harriague erzählt: „Das Deutsche braucht mehr Worte, und auch der Rhythmus ist anders. Da die Tänzer aber genau darauf reagieren, mussten wir viel umstellen.“ Die Mühe habe er gern auf sich genommen – auch als Anerkennung für das Schauspiel, das in Kooperation mit der Oper und dem Leipziger Ballett Gastgeber ist.

Martin Harriague : Von Tel Aviv nach Leipzig

Es war die künstlerische Leitung des Leipziger Balletts, die während eines Tanzfestes im Dezember 2016 in Tel Aviv auf den Franzosen Harriague aufmerksam wurde. Der lebte zu der Zeit in einem Kibbuz in Israel, einer jener Gemeinschaften, die noch bis in die 90er Jahre für gelebten Sozialismus fernab des städtischen Trubels bekannt waren. Heute hat Harriagues ehemaliger Kibbutz eine eigene Internetseite mit Angeboten für Sommerintensivkurse, und seine Mitglieder teilen statt ihrem persönlichen Besitz ihre Leidenschaft für den Tanz.

Martin Harriague selbst entdeckte seine Passion fürs Ballett recht spät: Erst mit 19 begann er, sich im klassischen und zeitgenössischen Tanz ausbilden zu lassen. Ein Alter, in dem andere bereits ihre Abschlussprüfung hinter sich haben. „Bis dahin habe ich höchstens Michael Jackson nachgetanzt“, sagt der 31-Jährige. Dass er schon zwei Jahre darauf ins Junior-Ensemble des Malandain Ballet in Biarritz und später ins Ballet National de Marseille aufgenommen wurde, verdankt er neben seinem Talent auch seinem Ehrgeiz, der ihn jeden Kurs an seiner Tanzschule wahrnehmen ließ. „Bevor ich zum Ballett kam, wusste ich nicht genau, in welche Richtung ich wollte“, erzählt er. Die Erkenntnis spornte ihn an. Mittlerweile hat Harriague unter anderem mit den Choreographen Itzik Galili, Thierry Malandain und Emmanuel Gat zusammengearbeitet. Parallel entwickelte er auch eigene Choreografien.

Tanzabend bis Mitte Mai im Schauspiel

Dabei will er seine Zuschauer zur Reflexion des Dargebotenen anregen, ohne ihnen Antworten und Meinungen vorzubeten. Das wünscht er sich von „If you were god“ ebenso wie von den anderen beiden Teilen des Tanzabends. So stellt er in „Prince“ die klassische Figur des Helden in den Mittelpunkt – und in Frage. Das Stück ist ein Auszug aus der größeren Produktion „Pitch“, welche die Werke und das Leben Tschaikowskis thematisiert. Mit der Neukreation „ America“ wagt er sich an politische Inhalte, indem er die Situation in den USA in den Fokus rückt. Dabei unterstützen ihn 24 Tänzer des Leipziger Balletts. „Für mich ist es eine bereichernde Erfahrung, mit einem so großen und professionellen Ensemble zu arbeiten“, sagt Harriague. Zu sechs Terminen ist sein Tanzabend noch bis Mitte Mai jeweils um 19.30 Uhr auf der großen Bühne des Schauspielhauses zu sehen.

If you were God im Schauspiel Leipzig (Bosestraße 1); Premiere Freitag, 19.30 Uhr, weitere Termine 23.3., 7.4. (jeweils 19.30), Kartentel. 0341 12 68168;www.schauspiel-leipzig.de

Von Hanna Gerwig