Zwei Jugendliche, mit dem Wunsch aus der Welt zu verschwinden, finden sich im digitalen Chatroom. Als Igor Bauersima sein Drama für zwei Schauspieler „Norway.Today“ auf die Bühne brachte, traf er einen Nerv. Jetzt inszeniert es Philipp Oehme am Theater der Jungen Welt in Leipzig. Premiere ist am 8. September.