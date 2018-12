Leipzig

Sie hat den nüchternen Blick. Sie ist keine, die dick aufträgt. „Meine Bekanntheit blieb überschaubar“, stellt sie einfach nur fest. Etliche Seiten weiter kommt dann aber doch die Frage aller Fragen: Woran lag es eigentlich, dass es nie zum großen Durchbruch kam? Ihre Antwort: Weil sie in Misserfolgen spielte (und die auch auf sie zurückfielen) – und weil ihr die Selbstvermarktung bis heute sehr fremd blieb.

Da bleibt Anna Kasprik (55) eine aus dem Osten. Eine, durch deren Filmografie kein Riss nach der Wende ging, die zu tun hatte, wohl nicht immer glücklich mit dem war, was sie bekam, aber arbeiten konnte. Es gab jedoch offenbar auch bittere Tage, die die Optimistin in ihrem Blick zurück dann allerdings ausblendet.

Nur hin und wieder schillern da einige Hoffnungen durch, die jedoch ohne Erfüllung blieben – als „Die Troublemaker“ floppten oder das sehr aufwendige „Sahara-Projekt“ in geringer Aufmerksamkeit versandete.

„ Miami Vice“ abgelehnt

Anne Kaspriks Erinnerungen breiten keine großen Dramen aus, sondern sind eher eine Kette von Miniaturen. Der Vater ist ein erfolgreicher TV-Regisseur („Wolf unter Wölfen“, „Kleiner Mann – was nun?“, „Jeder stirbt für sich allein“, „ Sachsens Glanz und Preußens Gloria“), die Tochter geht als Teenie im Arbeitertheater Teltow auf die Bühne.

Sie will Regie studieren und landet in der Schauspielschule „ Ernst Busch“, spielt vor Studienbeginn in „Einzug im Paradies“, tritt während des Studiums am Maxim-Gorki-Theater auf, bekommt ein Kind, dreht bei der Defa „Vernehmung der Zeugen“.

Anne Kasprik: Ich aus dem Osten. Verlag Neues Leben; 256 Seiten (mit Abb.), 17,99 Euro Quelle: Verlag Neues Leben

Schlechte Kritiken bekam der Krimi aber nicht, weil er der Obrigkeit missfiel. Das ist ebenso eine Legende wie jene Geschichte, nach der ihr junger Vater Hans-Joachim Kasprzik Regie bei einem der Defa-Thälmann-Filme führen sollte (war dafür politisch viel zu hoch angebunden).

Anne Kasprik (seit März 1990 ohne „z“) erzählt unangestrengt und in einem lockeren Reigen. Alles ist knapp gehalten – von den Lebensstationen bis zu den Streiflichtern auf ein paar Rollen. Da hätte man sich oft mehr gewünscht, weniger Anekdoten und mehr Nachdenklichkeit.

Aber dafür besitzt Anne Kasprik wohl nicht das Naturell. So bleiben die Begegnungen mit Terence Hill und Bud Spencer, Hildegard Knef und Billy Wilder, die Auftritte in „Bereitschaft Dr. Federau“, „Polizeiruf: Mann im Baum“ (eine Dauer-Ermittlerin lehnte sie ab), „Abschnitt 40“, „Einsatz für Lohbeck“ lediglich Schlaglichter.

Etwas mehr Platz bekommen die „Kalender Girls“ am Kudamm-Theater – und, natürlich, ihre Beziehung zu Oren Schmuckler und Israel. Das Studium an der „ Ernst Busch“ ist für Anne Kasprik der Schlüssel für ihre Karriere, dass Konkurrenz die frühere Kollegialität und Zeitdruck die Sorgfalt beim Drehen verdrängte, bedauert sie. Auch, dass sie „ Miami Vice“ ablehnte, bei „007: Spectre“ zwar gecastet, aber nicht genommen wurde – und nie in die lichte Welt von Rosamunde Pilcher gekommen ist. Sie sieht zu proletarisch und bodenständig aus. Glaubt sie.

Anne Kasprik: Ich aus dem Osten. Verlag Neues Leben; 256 Seiten (mit Abb.), 17,99 Euro

Von Norbert Wehrstedt