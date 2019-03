Leipzig

„Ein Mann stirbt und ich überlebe. Es scheint mir bedeutungslos, am Leben zu sein“, singt die neuseeländische Sängerin Jackie Bristow in ihrem Lied „Fallen Youth“. Ursprünglich entstammen die Zeilen dem Gedicht eines Soldaten, der im Ersten Weltkrieg kämpfte, der seine Kameraden für ihr Land hat sterben sehen.

Vermutlich deshalb empfiehlt Alexander Pechmann genau dieses Lied zu seinem neuen Roman „Die Nebelkrähe“, in dem der Umgang des jungen Mathematikers Peter Vane mit dem Verschwinden seines Freundes und Mentors im „Großen Krieg“ beschrieben wird.

London der 20er Jahre

Nachdem er, von Tagträumen und Visionen geplagt, vergeblich versucht hat, den Verbleib seines Gefährten Finley, von dem ihm lediglich das Bild eines kleinen Mädchens geblieben ist, aufzuklären, sieht sich der rationale Peter, ein Mann Mitte 20, gezwungen, sich mit übernatürlichen, unerklärlichen Phänomenen auseinanderzusetzen, als er eines nachts den Ruf nach „Lily! Lily!“ vernimmt. Ein Name, zu dem er keinerlei persönlichen Bezug erkennen kann.

Auf der Suche nach einer Erklärung stürzt er sich in eine Reise durch ein ihm bisher verborgenes, verdrehtes, verwirrendes London der 1920er Jahre, die ihn auf Anregung seines Studienfreundes Frank Bunyan in die Welt des Spiritismus einführt und mit dem kulturellen Leben Londons bekannt macht. .

Er trifft auf die Spiritistin Hester Dowden, mit deren Hilfe er hofft, mehr über das Bild des Mädchens in Erfahrung zu bringen und beteiligt sich gemeinsam mit Frank, Mister Dingwall von der Society for Psychichal Research, der die Sitzungen überwacht, und Hesters Schülerin Miss Cummins an einer Reihe von Séancen. Dabei gelingt es ihm gelingt, Kontakt zum 23 Jahre zuvor gestorbenen Oscar Wilde aufzunehmen.

Über Mrs Dowden macht er außerdem die Bekanntschaft Dorothy „Dolly“ Wildes. Die Nichte des irischen Schriftstellers unterstützt ihn bei seiner Suche, trägt gleichzeitig aber noch zu seiner Verwirrung bei. Hin- und hergerissen zwischen mathematischer Rationalität und seiner eigenen Wahrnehmung, für die es keine logische, für ihn akzeptable Erklärung gibt, muss Peter Vane einen Weg durch das vor ihm liegende Rätsel finden, das ihn auch mit seiner längst vergessenen Kindheit konfrontiert und völlig ungeahnte Ausmaße annimmt..

Nach seinem zuletzt veröffentlichten Roman „Sieben Lichter“ ist Anfang März das neue Buch des 1968 in Wien geborenen Autors und Herausgebers erschienen, der bereits Werke von Herman Melville, Mark Twain, Henry David Thoreau oder F. Scott und Zelda Fitzgerald übersetzt hat und sich als „Schatzgräber und Goldsucher der Literatur“ versteht.

In „Die Nebelkrähe“ verfolgt Pechmann eine bis heute unaufgeklärte Begebenheit, die er durch seine Fantasie kunstvoll ausschmückt und erweitert. Sowohl Hester Dowden als auch die London Spiritualist Alliance, wo die Séancen stattfinden, hat es tatsächlich gegeben, ebenso die Protokolle, in denen die vermeintlichen Botschaften Oscar Wildes vermerkt sind.

Spiritistische Erfahrung

„Die Nebelkrähe“ ist ein vielschichtiges Buch, dessen Schwerpunkt jedoch die spiritistische Erfahrung und der Umgang mit Fakten und der Wahrheit, beziehungsweise dem, was wir nicht als Wahrheit akzeptieren können – ganz im Sinne Oscar Wildes.

Inhaltlich greift der Roman das Leben und Werk Wildes auf, Peters Mutter, Sybil Vane, hat erstaunliche Ähnlichkeiten mit der gleichnamigen Figur aus „Das Bildnis des Dorian Gray“. Bereichert wird die Handlung durch die offensichtliche Leidenschaft des Autors für die Herausforderungen und Konflikte, die die Frage nach Diesseits und Jenseits mit sich bringt: Wie erklärt man das Unerklärliche? Durch die Erzählweise aus der Sicht Peters erlebt der Leser dessen subjektive Erfahrung hautnah und leidet mit ihm bei der Auseinandersetzung mit dieser Problematik.

Mehrere entscheidende Fragen bleiben am Ende unbeantwortet, sodass Peter Vane nichts anderes übrig bleibt, als auf absolute Sicherheit zu verzichten und Frieden mit dem zu schließen, was zu sein scheint, sowie die Möglichkeiten zu nutzen, die ihm gegeben sind. Und dies verlangt der Roman auch vom Leser, wenngleich sich damit abzufinden schwerfällt und nicht immer gelingen mag, letztendlich aber vielleicht die einzige und beste Option ist.

