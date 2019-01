Leipzig

Sich einzugestehen, dass es mit dem Traumberuf aus Kindestagen nichts wird, dass man nie ins All fliegen oder einen Oscar gewinnen wird oder wenigstens einen Nobelpreis, ist eine Herausforderung für viele Menschen. Mit der Fallhöhe zwischen diesem Traum und der Realität umzugehen, lässt einen „erwachsen“ werden, im besten Falle mit sich ins Reine kommen, was nicht die schlechteste Grundlage für ein glückliches Leben ist. Manchen gelingt das leicht, andere trifft es einfach besonders hart. Zum Beispiel Saša Stanišic. Physiotherapeut wollte er als Kind immer werden, aber es hat für ihn dann nur zum Erfolgsautor gereicht. Preis der Leipziger Buchmesse, Übersetzungen in 30 Sprachen, Aufnahme des Werks in den Abiturkanon – der kleine Saša wäre bitter enttäuscht.

Dass wir von Stanišics einstigem Berufswunsch wissen, ist der neuen Literaturshow der beiden Leipziger Schriftstellerinnen und Mitbewohnerinnen Isabelle Lehn und Rebecca Maria Salentin zu verdanken, die am Mittwochabend im Neuen Schauspiel ihre so kurzweilige wie interessante Premiere erlebte. Das lag zum einen am kurz nach Manuskript-Abgabe erschöpft-glücklichen und ja eh stets melancholisch-heiteren Stanišic, zum anderen aber auch nicht unwesentlich an den beiden Gastgeberinnen, die souverän und interessiert eben genau das waren: Gastgeberinnen, die nicht sich in den Mittelpunkt rücken, sondern den 40-jährigen Autor aus Hamburg mit Leipziger Vergangenheit.

„Die schlecht gemalte Deutschlandfahne“ heißt das von nun an jeden zweiten Mittwoch des Monats stattfindende Format (nächster Gast ist am 13. Februar Peggy Mädler), es geht darin um Heimat, um Herkunft, um Orte, um Sprache – um Schreibende und ihre Geschichte(n). Dass bei schlecht Gemaltem etwas ganz Richtiges herauskommen kann, zeigt sich zu Beginn (und ganz am Ende noch mal). Links auf der Bühne sitzt die dunkelhaarige, schwarz gekleidete Isabelle Lehn, rechts die rothaarige und -bekleidete Rebecca Maria Salentin, dazwischen der gülden gewandete Saša Stanišic – statt einer schlecht gemalten Deutschland- also eine akkurate Belgienfahne.

Ein Abend mit Herrn Stasinix

Als Stanišic kurz vorher zwischen Umhang, Krone, blonden Locken und Zauberstab ein goldenes Outfit für den Abend wählen muss, fragen ihn Lehn und Salentin nach einem deutschen Superhelden. „ Uwe Tellkamp“, schlägt er grinsend vor. Die beiden Gastgeberinnen bieten Manuel Neuer und Helge Schneider als Lösung an.

Der schwarz-rot-goldenen Tricolore entsprechend ist auch das Programm unterteilt: In „Schwarz auf Weiß“ lesen Lehn und Salentin einen Kuriositäten-Lebenslauf über den Autor vor – das Publikum muss erraten, welcher „Fakt“ darin Fake ist. „Darf ich mitmachen?“, fragt Stanišic Darf er nicht. Und tut es doch, als es darauf kommt, dass ihn ein Moderator mal einen ganzen Abend „Herr Stasinix“ nannte. Das kann also schon mal kein alternativer Fakt sein. Vielleicht ja aber, dass seine ersten beiden deutschen Wörter, nachdem er mit seiner Familie nach Deutschland floh, „Lothar“ und „Matthäus“ waren? Nein, Lukas Podolskis Brief an ihn gibt es nicht. Eine Zuschauerin errät es, bekommt ein Buch dafür, bittet aber um ein anderes, weil sie ebendieses schon zum Signieren mitgebracht hat.

Der warme Kardinal

Auch im zweiten Teil, dem „Club der roten Lichter“, gilt es, ein Buch zu gewinnen. Die ehemalige Gastronomin Salentin knipst „janz jemütlisch“ die Stehlampe an und mixt einen Cocktail für den Gast. Es muss ein Name dafür her, denn bis zur nächsten Ausgabe der Show gibt es das Getränk nun an der Bar nebenan. Stanišic wählt schwer begeistert „Der warme Kardinal“. Und Isabelle Lehn leitet wie nebenbei den Abend aus seichtem Gewässer ins Tiefe, Dunkle, Ernste. Denn Stanišics neuer Roman „Herkunft“ beschäftigt sich mit eben jener des Autors in Bosnien, mit der Flucht vor dem Krieg, mit dem Mehr-Zurecht-als-Ankommen in Deutschland, vor allem aber mit der Großmutter, bei der er aufwuchs, und die, während er dieses Erinnerungsbuch schrieb, erst ihre Erinnerungen verlor und schließlich vor wenigen Wochen starb. Stanišic liest im dritten Programmteil („Reden ist Silber, Lesen ist Gold“) eindrücklich aus diesem sehr persönlichen Buch, gestikuliert am Rednerpult, ergänzt den Text und kürzt ihn ab. Den Superheldenumhang hat er abgelegt, einmal sagt er: „Jetzt hab ich Gänsehaut von meinem eigenen Text.“

Und doch geht die Melancholie bei ihm immer Hand in Hand mit der Heiterkeit. Eine Episode aus seiner Schulzeit erzählt, wie er einmal eine ganze Projektwoche lang vergeblich versuchte, ein schwarzes Fahrrad vor einer orangen Wand fotorealistisch zu malen, um ein Mädchen zu beeindrucken. Das zeigte sich wider Erwarten dennoch begeistert, besonders von der Klingel (die der Lehrer gemalt hatte).

„Hast du Rieke geküsst?“ ist nach der Lesung entsprechend die Gewinnerfrage aus dem Publikum, die ebenfalls mit einem Buch belohnt wird. „Wir waren fünf Jahre zusammen“, antwortet Stanišic. Dieses schlecht gemalte Fahrrad könnte also ein gutes Omen für die schlecht gemalte Deutschlandfahne sein.

Von Benjamin Heine