Leipzig

„Ich habe die Schnauze voll“, sagt einer der jungen Schauspieler und spaziert gegen Ende der Vorstellung gekonnt genervt an der Bühnenkante entlang. „Und nicht nur ich: auch die Delphine und die Baby-Robben.“ Ebenso natürlich die Wale und Quallen und anderes Wassergetier. Die Aufzählung sorgt für Heiterkeit und bringt zugleich auf den Punkt, um was sich „Teenage Widerstand“ dreht, das am Samstagabend im Theater der Jungen Welt Premiere feierte: um das Schnauze-voll-Haben. Und um das, was danach kommt, die Frage also, wie man seine Wut artikuliert – und im besten Fall für Veränderung sorgt.

Ausschließlich Laienspieler zwischen 13 und 18 Jahren stehen in der Jugendclub-Produktion „Teenage Widerstand“ auf der großen Bühne, die von Elena Köhler in steriles Grau getaucht wurde. Graue Wände. Graue Overalls mit kurzen Hosen. Und während man noch über die Bedeutung der Uniform rätselt, formieren sich die 15 Schauspieler schon zu einer im Gleichschritt marschierenden Reihe. Aus der die Erste bald ausschert, physisch und farblich, ein Streifen in Rosa zeigt sich auf der Uniform, und die zunächst symbolische Szene verdichtet sich, wird konkreter und holt die Leipziger Meuten der 30er Jahre auf die Bühne, die sich der Vereinnahmung durch die Hitlerjugend wiedersetzten. Widerstand oder zumindest ein Stück Unabhängigkeit unter totalitären Bedingungen, was späteren Generationen als Mutmacher dienen kann. Sofern sie überhaupt davon wissen. Aber: „Da steht nichts drin“, sagt eine der Spielerinnen und wühlt sich durch die Geschichtsbücher. „Wenn die hier nicht drinstehen, haben sie doch nichts erreicht.“

Tatsächlich waren die Leipziger Meuten lange Zeit in Vergessenheit geraten. Die Stückentwicklung der Jugendlichen zusammen mit einem professionellen TdJW-Team um Regisseurin Caroline Mährlein lässt die Historie pointiert zu Beginn aufflackern, um in diesem Licht auf heutige junge Widerständler zu schauen, die, wie die Meuten, sich nicht beschwichtigen lassen von Erwachsenen, sondern mitunter die feineren Antennen haben für drohende Katastrophen. Ob es nun um Klimawandel geht oder einen neuen Rechtsruck.

Themen, durch die die Inszenierung mit überraschender Leichtigkeit fliegt, immer wieder aufgefangen von den Choreografien von Joy Alperto Ritter und Lukas Steltner, die Kampfszenen oder gewaltsame Zusammenstöße bei Demonstrationen zwar thematisieren, aber tänzerisch auflösen. Aufgefangen ebenso von Liedern der Mitspieler, etwa einem selbstironischen Wutbürger-Song oder mit großartiger Satire: einer Wutbürger-Kochshow. Wenn menschliche Trotztomaten, Sorgensellerie und ein Wutwirsing mit entsprechender Mimik in den gemeinsamen Auflauf wandern, gewinnt der Abend hochkomische Momente. Um erfreulich bruchlos kurz darauf ganz reale Szenen zu reflektieren. Die Aufmärsche und Gegen-Demos von Chemnitz etwa – verbunden mit der Frage, wie die Gruppendynamik auf den Einzelnen wirkt. Es geht immer auch um den ganz persönlichen Akt des Widerstands, der nicht eingebunden sein muss in große Bewegungen. Widerstand kann auch heißen, das macht der Abend deutlich, die eigene Identität gegen die Erwartungen der Eltern oder Mitschüler zu behaupten.

Und noch ein Spagat gelingt dem Abend, der am Ende sein Grau eingetauscht hat gegen Graffiti an den Wänden und bunte T-Shirts: Momente theatraler Abstraktion wechseln sich mit authentischen Statements der Jugendlichen ab. Das Risiko, eine Jugendclub-Produktion erstmals in den Hauptspielplan einzubetten, es hat sich gelohnt.

Weitere Aufführungen: 6./7. März, 10 Uhr; 9. März, 19.30 Uhr und 10. April, 18.30 Uhr; Karten: 0341 4866016

Von Dimo Rieß