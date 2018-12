Leipzig

Rocklegende Alice Cooper feierte in diesem Jahr sowohl sein 50-jähriges Bühnenjubiläum als auch seinen 70. Geburtstag. Dass in diesem Alter noch lange nicht Schluss sein muss, beweist die Rocklegende mit ihrer „Ol‘ Black Eyes is Back“-Tour.

Die führt Cooper am 30. September 2019 unter anderem in die Arena Leipzig. Gemeinsam mit Gitarristin und Sängerin Nita Strauss, Bassist Chuck Garric, den Gitarristen Ryan Roxie und Tommy Hendriksen sowie Schlagzeuger Glen Sobel gibt es dann Klassiker wie „School’s Out“, „No More Mr. Nice Guy“ und „Poison“ auf die Ohren.

Auch Hits seines aktuellen, 27. Studioalbums „Paranormal“ (Platz 4 in den deutschen Charts) sind dabei. Als einer der Vorreiter des „Schock-Rocks“ wird der Priestersohn aus Detroit auch bei seiner jüngsten Tour selbstverständlich nicht auf seine spektakuläre Bühnenshow mit zahlreichen Horrorelementen verzichten.

Der Vorverkauf für den Auftritt in der Arena sowie die übrigen fünf Deutschland-Termine beginnt am Mittwoch, dem 12. Dezember. Tickets für Leipzig sind im Vorverkauf für 45 bis 70 Euro zu haben.

von CN