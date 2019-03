Leipzig

Karina Schoenbeck trifft ihn perfekt, den eigentlich perfekt nicht zu treffenden Tonfall, den Arnold Schönbergs (1874–1951) „Pierrot lunaire“ verlangt. Diese Folge von drei Mal sieben Gedichten nach Albert Giraud für Sprechstimme und fünf Instrumentalisten – deren der MDR für sein Bauhaus-Konzert im bestens besuchten UT Connewitz sechs bemüht. Denn Yukiko Suzuki legt nicht hin und wieder ihre Geige beiseite legt und greift zur Bratsche, sondern überlässt diesen Job Christian Seiffert.

Rätselhafte Dringlichkeit

Dieses Schlüsselwerk der klassischen Moderne ist eine Folge von Melodramen, deren Sprechstimme der Komponist genauestens ausnotiert hat – mit präziser Angabe der Tonhöhe. Und nicht vielen Sängerinnen gelingt es, sich so souverän im Niemandsland zwischen Sprache und Gesang zu orientieren, wie die Mezzosopranistin Karina Schoenbeck aus dem MDR-Rundfunkchor. Bereits die ersten Worte vom „Wein, den man mit Augen trinkt“ dringen tief unter die Haut mit ihrer rätselhaften Dringlichkeit, umsponnen von den MDR-Orchestermitgliedern Ute Günthers an der Flöte, Andreas Pietschmann an den Klarinetten, Suzuki und Seifert an Geige und Bratsche, Anna Niebuhr am Cello und zusammengehalten von Heiko Reintzsch am Klavier.

Abstrakte Schönheit

Die Faktur dieser Musik ist objektiv, satztechnisch komplex und bisweilen streng bis zur Besessenheit. Und doch entwickeln diese autonomen, abstrakten Klänge eine Ausdruckskraft, eine Schönheit, wie nur wenige andere Werke vom Beginn der Moderne. Die Instrumentalisten nähern sich diesem filigranen Kosmos von der musikantischen Seite. Sie lassen Bögen ausschwingen, Zusammenklänge vibrieren. Das kann man so machen, die Partitur gibt es her. Und da Reintzsch die ganze Angelegenheit sicher übereinander bringt und klanglich subtil abmischt, bleiben erstaunlich wenige Fragen unbeantwortet.

Bis zur Parodie überspannt

Allerdings führt diese romantisierende Herangehensweise dazu, dass Schoenbeck ihren stärksten Trumpf aus der Hand gibt: den mit traumtänzerischer Sicherheit getroffenen Ton zwischen Gesang und Rezitation und stattdessen lange Silben mit exaltierten Glissandi in Bewegung zu bringen versucht. Das lässt manche Phrase bis zur Parodie überspannt klingen und steht in seltsamem Gegensatz zur Grandezza, die Schoenbeck verströmt, wenn sie im Schlichten der Kraft ihrer Gestaltung vertraut.

Auf vertrautem Terrain

In Schönbergs frühen Liedern aus Opus drei, die schon an den Gittern von Tonalität und Form rütteln, aber noch keinen Weg hinaus gefunden haben, ist die Sängerin offenkundig auf vertrauterem Terrain unterwegs. Sinnlich und vielsagend klingt ihr satter, beweglicher, prachtvoller Mezzo hier. Im Grunde ist er auch hier perfekt, der Schönberg-Tonfall, nur dass hier eben noch der Gesang überwiegt.

Betonung des Handwerklichen

Schönbergs „Pierrot lunaire“ entstand 1912 – in dem Jahr, in dem das UT Connewitz eröffnete. Die Gründung des Bauhauses ließ da noch sieben Jahre auf sich warten. Dennoch ist es legitim, dieses Meisterwerk ins Zentrum eines Konzertes zu stellen, das sich mit dem Bauhaus auseinandersetzt. Denn gedanklich wie ästhetisch ist Schönberg bereits verblüffend nah bei den Visionären der bauenden, malenden, gestaltenden Zunft. Nicht zuletzt mit der Betonung des Handwerklichen gegenüber dem vermeintlich genialischen, das dieser Generation nicht ganz geheuer war.

Befremdlich schön

Schönbergs späterer Zwölfton-Antagonist Josef Matthias Hauer (1883–1959) passt gleichwohl besser ins Konzept, weil seine unfassbar vielen rätselhaften Werke sich durch die bis zum äußersten getriebene konstruktive und ästhetische Reduktion auszeichnen. Reintzsch streut eine Etüde, „Klavierstücke mit Überschriften nach Worten von Friedrich Hölderlin“, eine „Nachhallstudie“ und gemeinsam mit Schoenbeck das „Sonnenmelos“ gliedernd über den Abend. Und tatsächlich halten diese seltsam formlosen Klänge und Verläufe das Programm wie ein kosmisches Grundrauschen zusammen.

Bemerkenswerter Pianist

Allerdings stellt sich hier die Frage, ob es Reintzsch mit der Schönheit nicht ein wenig übertreibt. Unter seinen Fingern glotzt auch die Antiromantik des Josef Matthias Hauer ziemlich romantisch – befremdlich schön. Bei Stefan Wolpes (1902–1972) elegischem Adagio, der gallig grotesken Rag-Caprice und dem hinreißend ironischen Tango für Irma ist Reintzsch dagegen ganz bei sich und der Musik. Ein bemerkenswerter Pianist: ein nimmersatter Notenfresser mit beeindruckender Anschlagskultur.

Beide arbeitet er auch an Lionel Feiningers (1871–1951) erster Fuge für Klavier ab. Doch auch ein Vollblutmusiker wie Reintzsch kann diesem Werk die schulmeisterliche Ambition nicht austreiben, die sich weit über die Substanz erhebt. Was nichts daran ändert, dass dieses kluge Programm unbedingt nach mehr schreit. Was das ausführlich jubelnde Publikum ähnlich sieht.

MDR Kultur und MDR Klassik strahlen den Mitschnitt des Konzerts am 2. April ab 20.05 Uhr aus. Auf www.mdr-kultur.de ist er eine Woche lang nachzuhören

Von Peter Korfmacher