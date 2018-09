„Leipzig war eine Stadt des Künstlerplakats – und das soll wieder so werden“, sagt Alfred Weidinger, Direktor des Museum der bildenden Künste. Zum Rundgang in der Spinnerei am Wochenende haben 18 Künstler Plakate produziert, die für ihre aktuellen Ausstellungen werben. Sie sind auf der Spinnerei und vor dem Museum zu sehen.