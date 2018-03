Sebastian Fitzek macht Kriminacht in der LVZ-Kuppel doppelt spannend

Wo ist Fitzek? Das war zu Beginn der LVZ-Kriminacht am 16. März 2018 in der LVZ-Kuppel wohl eine der häufigsten Fragen in den Besucherköpfen. Die Antwort: Auf dem Messeglände. Mit Verspätung traf der Bestsellerautor dann doch ein und komplettierte die illustre Runde erfolgreicher Krimischriftsteller.